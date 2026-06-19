O Barcelona prepara uma surpresa para o Al-Ahly após a contratação de Hamza Abdelkarim

O Barcelona continua em busca de seu adversário para a próxima edição da Copa Juan Gamper, em meio a indícios cada vez mais fortes nas últimas horas de que o Al-Ahly, do Egito, possa ser o time convidado a participar da tradicional partida que antecede o início da nova temporada, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

De acordo com a reportagem, todos os indícios apontam para a possibilidade de essa partida ser incluída no acordo existente entre os dois clubes, no âmbito das negociações relacionadas à contratação definitiva do jovem atacante egípcio Hamza Abdel Karim.

Hamza Abdel Karim passou os últimos quatro meses da temporada passada emprestado pelo Al-Ahly ao Barcelona Atlético, onde teve um desempenho notável com a equipe reserva, enquanto atualmente está com a seleção egípcia que participa da Copa do Mundo de 2026.

Ojornal “Marca” acrescentou que o Barcelona e o Al-Ahly chegaram anteriormente a um acordo que inclui a opção de compra do jogador por 1,5 milhão de euros, além de incentivos e outras variáveis. As negociações atuais estão ocorrendo de forma positiva para a ativação dessa cláusula, enquanto o acordo final poderá incluir a realização de uma partida da Copa Juan Gamper entre os dois clubes.

A Copa Juan Gamper é o evento anual em que o Barcelona apresenta seu time principal aos torcedores antes do início da nova temporada. Embora o clube catalão ainda não tenha definido oficialmente a data da partida nem a identidade do adversário, o Al-Ahly surge atualmente como um dos principais candidatos a disputar esse confronto tão aguardado.