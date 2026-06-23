O Barcelona prepara a segunda proposta para contratar Álvarez... e especulações sobre a posição do Atlético de Madrid

O Barcelona mantém a esperança de conseguir a contratação do argentino Julián Álvarez, craque do Atlético de Madrid, durante a janela de transferências de verão, especialmente após as declarações do jogador ontem, segunda-feira.
Álvarez disse, após a vitória da seleção de seu país sobre a Áustria (2 a 0) na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo: “O melhor para mim é sair, porque quero realizar meu sonho”.
Várias reportagens da imprensa indicaram que Álvarez prefere se transferir para o Barcelona, apesar de haver mais de um clube interessado em seus serviços, como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Arsenal.
O site francês “Foot Mercato” citou a mídia espanhola, onde o jornal “Marca” informou que o Barcelona, após apresentar uma oferta inicial de 100 milhões de euros, fará uma nova proposta mais alta, sem ultrapassar 120 milhões de euros, para contratar Álvarez.
O jornal indicou que o clube catalão não chegará a 150 milhões de euros, valor oferecido pelo Real Madrid há alguns dias e rejeitado pelo Atlético de Madrid.
Por outro lado, o jornal catalão “Sport” alega que há uma nova oferta no valor de 130 milhões de euros sendo preparada pelo Barcelona, mas é provável que essa oferta não seja suficiente para convencer o Atlético de Madrid.
Vale lembrar que Álvarez possui uma cláusula de rescisão em seu contrato com o Atlético de Madrid no valor de 500 milhões de euros, o que coloca o clube madrilenho em uma posição de força nas negociações para a venda.