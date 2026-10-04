O Barcelona conquistou uma vitória expressiva sobre o rival tradicional Real Madrid, pelo placar de 7 a 0, na noite de domingo, no estádio Spotify Camp Nou, em partida válida pelo Campeonato Espanhol Feminino.

Claudia Pina foi a estrela indiscutível do Clássico, após marcar 4 gols.

O jornal Marca destacou os principais lances do Clássico, enfatizando que as mulheres do Barcelona, lideradas por Pina, conquistaram a maior vitória da história dos confrontos do Clássico diante do Real.

O Barça ampliou a diferença para 5 pontos, chegando a 18 pontos na liderança, enquanto o Real Madrid estacionou nos 13 pontos.

O Barcelona encurralou o Real Madrid em seu campo desde o apito inicial. Graças à marcação alta, aliada a uma atuação perfeita no passe e na construção do jogo, o time catalão desenhou os contornos da partida perfeita com um gol logo cedo, marcado por Pina após apenas 227 segundos.

A jogadora recebeu a bola na entrada da área, avançou pelo interior aproveitando a passividade defensiva do time branco, antes de balançar as redes de Frohms com o pé esquerdo.

Cristóbal salvou o Real Madrid de um gol certo, após defender uma finalização de Guijarro de curta distância, que a torcida já começava a comemorar.

Já a tentativa do Real Madrid de voltar à partida permaneceu apenas uma tentativa, pois seus principais elementos ofensivos desapareceram por completo, com destaque para Schröder e Caicedo, enquanto o Barcelona impôs seu domínio tanto pela posse de bola quanto pelos contra-ataques.

De um desses contra-ataques, veio o segundo gol, quando Pina aproveitou o rebote da primeira tentativa de Bajor, para colocá-la nas redes e ampliar a vantagem a favor do Barcelona.

Claudia Pina completou seu hat-trick pessoal, após trocar passes em um lance de tabela com Guijarro, antes de vencer Frohms com uma finalização forte de pé direito.

O Barcelona manteve a superioridade com o quarto gol de Graham, após trocar a bola com Bajor, driblar diante de Lakrar e concluir a jogada de forma brilhante.

O primeiro tempo terminou com o quarto gol de Pina e o quinto do Barcelona, depois que a jogadora repetiu o entrosamento com Bajor, livrou-se com um toque inteligente das defensoras do Real Madrid, antes de marcar de outra forma espetacular.

O segundo tempo começou da mesma maneira que o primeiro terminou. Guijarro lançou uma bola longa que deixou Graham frente a frente com o gol, e a norueguesa controlou a bola e a serviu para Bajor, que marcou o sexto gol da noite.

O Barcelona seguiu pressionando em busca de mais gols, quando Schertenleib surgiu com uma finalização de longa distância de pé direito de fora da área, para surpreender Frohms e balançar suas redes com o sétimo gol.



