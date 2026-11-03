O Barcelona impõe um verdadeiro tabu histórico sobre os clubes ingleses quando o assunto é enfrentá-los em casa nas competições europeias.

E, segundo as estatísticas do site oficial da Liga dos Campeões, o Barça não sofreu nenhuma derrota nos últimos 15 jogos que disputou diante deles, com 10 vitórias e 5 empates.

A última derrota da equipe catalã em seu estádio diante de um adversário inglês remonta à temporada 2006-2007, quando caiu diante do Liverpool pelo placar de 2 a 1 na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Desde então, nenhum time inglês conseguiu repetir esse feito, de modo que o Aston Villa tem pela frente um desafio difícil para quebrar essa sequência.

Os confrontos europeus entre Barcelona e Aston Villa não se resumem ao embate aguardado, já que as duas equipes já se enfrentaram quatro vezes em duas ocasiões no sistema de ida e volta.

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A superioridade foi do Barcelona nas quartas de final da Copa da UEFA na temporada 1977-1978, depois de garantir a classificação pelo placar agregado de 4 a 3, após empatar fora de casa por 2 a 2 e vencer na volta por dois gols a um.

Mas o Aston Villa deu o troco na Supercopa da Europa de 1982, após superar a equipe catalã pelo placar agregado de 3 a 1, apesar de ter perdido a ida em casa por um gol a zero, antes de virar o resultado com uma grande vitória por 3 a 0 no jogo da volta.

No âmbito dos números individuais, Lamine Yamal está próximo de ficar sozinho com um feito histórico na Liga dos Campeões, após marcar 13 gols na competição antes de completar 20 anos, igualando o recorde que pertence ao francês Kylian Mbappé, e precisa de apenas um gol para assumir a liderança isolada.

Por outro lado, as visitas aos estádios espanhóis não parecem uma tarefa fácil para o Aston Villa, que conquistou apenas uma vitória em oito jogos europeus que disputou na Espanha, contra três empates e quatro derrotas.

A única vitória da equipe inglesa veio pelo placar de 1 a 0 diante do Celta de Vigo, na ida da segunda fase da Copa da UEFA na temporada 1998-1999, o que aumenta ainda mais a dificuldade de sua missão diante do Barcelona.