O Barcelona segue mantendo contato com a Liga Espanhola de Futebol Feminino para acompanhar a evolução das condições meteorológicas antes do clássico contra o Real Madrid, previsto para ser disputado amanhã, domingo, no estádio Spotify Camp Nou.

O clube monitora de perto a evolução das condições climáticas na Catalunha, que podem piorar durante a tarde e nas primeiras horas da madrugada de domingo.

O jornal Sport informou que o Barcelona apresentou um pedido para adiar a partida para as 19h, por motivos organizacionais, já que o clube precisa de tempo suficiente para garantir a realização do jogo nas melhores condições possíveis.

As previsões meteorológicas para o fim de semana levaram as autoridades a elevar o estado de alerta, e algumas atividades esportivas já começaram a ser canceladas.

A Federação Catalã de Futebol cancelou todas as partidas que estavam previstas para começar a partir das 17h da tarde de sábado nas regiões de Maresme, Vallès Occidental, Barcelona, Baix Llobregat, Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès e Terres de l'Ebre.

A suspensão das atividades vai durar das 20h de sábado até as 14h de domingo.

As regiões próximas ao litoral de Tarragona, Barcelona e Girona serão as mais afetadas, enquanto o Serviço Meteorológico da Catalunha elevou o nível de risco para 6 em um total de 6, além de a Proteção Civil ter ativado o plano Inuncat, em fase de emergência.

O técnico do Barcelona, Pere Romeu, disse: "Não tenho informações de que a partida não será realizada. A concentração está no seu nível máximo".

Romeu admitiu que as condições climáticas podem afetar a experiência dos torcedores, mas, ao mesmo tempo, considera que a chuva pode acrescentar um caráter especial à partida.

Ele destacou: "É uma pena que o tempo ensolarado torne mais agradável assistir à partida, mas quero motivar a todos, porque a chuva dá mais energia aos jogos e acrescenta um elemento emocional interessante. Espero que, apesar da chuva, as pessoas se animem a comparecer".



