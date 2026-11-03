O Barcelona está presente na conquista de Ruiz, e o Villarreal registra marca catastrófica

O craque espanhol Fabián Ruiz marcou um número excepcional após seu brilhante desempenho na noite desta terça-feira, diante do Villarreal, ao comandar o Paris Saint-Germain na goleada sobre os "Submarinos Amarelos" por seis gols a zero, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Fabián Ruiz marcou dois gols diante do Villarreal: o primeiro dele, e o quarto do Paris, aos 17 minutos, antes de voltar no início do segundo tempo para deixar sua marca no quinto gol da equipe do técnico Luis Enrique, aos 55 minutos.

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Com isso, Ruiz tornou-se o segundo jogador espanhol a marcar dois gols nas redes de outra equipe espanhola na história da Liga dos Campeões da Europa.

Segundo as estatísticas de "Mister Chip", esse feito só havia sido alcançado uma vez, quando Miguel Ángel Angulo, jogador do Valencia, marcou dois gols nas redes do Barcelona na vitória por 4 a 1 na volta da semifinal da competição, em 2 de maio de 2000.

Por outro lado, o Villarreal entrou para um registro negativo ao tornar-se o primeiro time espanhol a perder por uma diferença de seis gols em casa em uma partida da Liga dos Campeões da Europa, algo que só havia acontecido com o Deportivo La Coruña, que caiu por uma diferença de cinco gols diante do Monaco (5 a 0) em 8 de dezembro de 2004.

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