As lesões transformaram a linha defensiva em um dos maiores dilemas do Barcelona no início desta temporada. Andreas Christensen, Eric García, Jules Koundé e Xavi Espart sofreram lesões diferentes nas últimas semanas, o que deixou o técnico Hansi Flick com opções extremamente limitadas para montar o setor defensivo, algo que ficou evidente nas duas partidas contra o Paris Saint-Germain e o Real Madrid.

O Barcelona perdeu pela primeira vez nesta temporada para o Paris Saint-Germain, dentro do Parc des Princes, pelo placar de 4 a 2, na Liga dos Campeões da Europa, antes de perder o Clássico para o Real Madrid pela LaLiga, no Camp Nou, por 2 a 1.

O jornal "Sport" afirmou que essa situação volta a colocar em destaque a necessidade de contratar um zagueiro, algo a que o clube não deu prioridade durante a última janela de transferências do verão europeu, sobretudo com o surgimento de uma oportunidade inesperada de contratar Rodri. E há um nome específico que o presidente do clube, Joan Laporta, tem em suas contas há algum tempo.

De acordo com o que explicaram Xavi Campos e Laia Tudel no podcast "Barça Reservat", o presidente do Barcelona nutre há meses o desejo de contratar Pedro Porro, lateral-direito do Tottenham e jogador da seleção espanhola.

Laporta ficou muito impressionado com o jogador durante a Copa do Mundo, quando o acompanhou de perto, e seu interesse por ele não diminuiu nos meses seguintes. Deco também se mostra favorável à ideia de sua chegada, apesar de que concretizar o negócio não será tarefa fácil para o clube catalão.

O jornal acrescentou que o Barcelona se informou sobre a situação do jogador durante as últimas etapas da janela de transferências do verão europeu, mas o assunto não passou desse contato inicial, dadas as altas exigências do Tottenham, que ultrapassaram os 60 milhões de euros.

Vale ressaltar que o Tottenham havia renovado o contrato de Porro antes da Copa do Mundo até o ano de 2031, com um aumento significativo em seu salário, que o tornou um dos jogadores mais bem pagos do clube. Ainda assim, o lateral continua aberto à ideia de voltar ao Campeonato Espanhol algum dia, uma possibilidade que mantém a porta entreaberta para a realização de um negócio futuro.

A contratação de Porro reforçaria a posição de lateral-direito, com Koundé sendo considerado uma opção alternativa, e abriria a oportunidade para que Eric García voltasse ao miolo da defesa.

Mesmo assim, uma reportagem da emissora "Catalunya Ràdio" aponta que é pouco provável que Porro seja o alvo principal do clube durante a janela de transferências do inverno europeu, devido às implicações financeiras relacionadas ao valor do negócio e ao seu salário.

O programa citou declarações do tesoureiro do clube, Ferran Olivé, nas quais explicou que qualquer nova contratação em janeiro deve ser compensada pela venda de um dos jogadores, de modo a garantir a viabilidade do negócio do ponto de vista financeiro.

Com base nisso, o cenário que ganha força é o de dar prioridade à contratação de um zagueiro durante a janela de transferências do inverno europeu, de forma que seja um negócio economicamente viável, nos moldes da contratação de Cancelo na temporada passada, adiando a possível busca por Pedro Porro para a janela de transferências do verão europeu.