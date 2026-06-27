O AZ vai emprestar Lequincio Zeefuik novamente para um clube da Eredivisie

Lequincio Zeefuik jogará na próxima temporada por empréstimo no Fortuna Sittard, segundo noticiou o Voetbal International na manhã deste sábado. O AZ acabou concordando com um novo empréstimo do atacante de 21 anos.

O Fortuna viu Kaj Sierhuis e Paul Gladon partirem sem custo de transferência para o NEC Nijmegen e o NAC Breda, o que levou Danny Buijs a buscar um atacante para reforçar seu elenco.

O talentoso Zeefuik deve fazer com que o artilheiro Sierhuis seja esquecido. Na próxima semana, ele se juntará ao Fortuna.

O Excelsior também estava interessado em contratar Zeefuik por empréstimo, mas o clube de Roterdã não conseguiu. Buijs já havia trabalhado com seu irmão Deyovaisio, o que deu uma vantagem ao Fortuna.

Zeefuik já havia sido emprestado pelo Alkmaar na última temporada. No meio do ano, ele foi temporariamente contratado pelo Heracles.

Zeefuik marcou duas vezes pelo time de Almelo, que não conseguiu evitar o rebaixamento. Antes disso, o AZ havia emprestado o jogador de Amsterdã ao OH Leuven, na Bélgica.

Em Alkmaar, Zeefuik ainda tem contrato até meados de 2029. Após 24 partidas oficiais pelo AZ, ele soma um gol e uma assistência.