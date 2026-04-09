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Kees Smit AZIMAGO
Sam Vreeswijk

Traduzido por

O AZ enfrenta uma tarefa praticamente impossível após a dura derrota contra o Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk x AZ Alkmaar
Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar
Conference League
Pedrinho
Isaque
I. Sadiq
J. Zoet
S. Mijnans
R. Daal
S. Maikuma
A. Santana
Eguinaldo

O AZ perdeu por uma diferença expressiva a partida de ida contra o Shakhtar Donetsk nas quartas de final da Liga Conferência na noite de quinta-feira. Em Cracóvia, na Polônia, onde a partida foi disputada devido à guerra na Ucrânia, o placar ficou em 3 a 0 para os ucranianos. A partida de volta será na próxima quinta-feira, às 18h45, em Alkmaar.

No AZ, Mees de Wit e Seiya Maikuma começaram como laterais. Para o japonês, foi a primeira vez como titular desde o início de fevereiro. Além disso, Ibrahim Sadiq foi preferido a Ro-Zangelo Daal na posição de ponta esquerda: este último chegou atrasado e, por isso, teve que se contentar com um papel de reserva.

O Shakhtar, que atualmente é co-líder do campeonato ucraniano, terminou a fase de grupos da Conference League na sexta posição. Com isso, evitou a repescagem. Nas oitavas de final, o Shakhtar acabou levando a melhor sobre o Lech Poznan por uma pequena diferença: 4 a 3 no placar agregado.

O Shakhtar tomou a iniciativa logo após o pontapé inicial, mas a fase inicial foi marcada principalmente por um incidente com Isaque. O meio-campista brasileiro caiu de forma infeliz e pareceu ficar inconsciente por alguns instantes. Os jogadores chegaram a formar um círculo ao seu redor, mas, por milagre, Isaque conseguiu continuar após alguns minutos de atendimento médico. Aos 25 minutos, ele acabou sendo substituído.

Além disso, o primeiro tempo foi basicamente um jogo de xadrez, com algumas ameaças esporádicas, mas sem grandes chances. Pelo AZ, Sadiq criou perigo com algumas tentativas de longa distância e Weslley Patati, em posição promissora, chutou por cima após um cruzamento do ponta-esquerda ganês. Do outro lado do campo, Jeroen Zoet fez uma defesa com alguma dificuldade em um chute de Alisson Santana.

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O segundo tempo começou promissor. Pedrinho acertou a trave em uma cobrança de falta, Patati, que havia avançado, viu o goleiro do Shakhtar, Dmytro Riznyk, fazer uma bela defesa, e Zoet defendeu um chute de longa distância de Kauã Elias.

O Shakhtar foi superior e, a vinte minutos do fim, conseguiu abrir o placar por 1 a 0: Pedrinho mandou uma belíssima bola de longe no ângulo superior. O AZ acordou e partiu em busca do empate. Sven Mijnans e Mexx Meerdink criaram perigo, mas os jogadores de Alkmaar não conseguiram marcar.

O Shakhtar, sim. E ainda por duas vezes. Primeiro, Alisson marcou de perto após um escanteio (2 a 0); dois minutos depois, o mesmo brasileiro empurrou a bola para o gol após um belo ataque: 3 a 0. Assim, o AZ precisará de um milagre na próxima semana, no Estádio AFAS. 

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