O AZ acertou e prende Kees Smit por quatro anos

AZ e Kees Smit chegaram a um acordo sobre a renovação de seu contrato, informa a Voetbal International. O meio-campista nascido em Heiloo agora tem vínculo com o AFAS Stadion até meados de 2030.

Smit é um dos talentos mais cobiçados da Europa. Clubes da Inglaterra, o Barcelona e o Real Madrid todos o têm na lista.

Ainda assim, uma transferência para o armador não se concretizou no verão passado. Smit permaneceu no AZ e agora decidiu, portanto, renovar por mais dois anos seu contrato, que se encerrava em meados de 2028.

Smit chegou às categorias de base do AZ aos nove anos de idade. Desde então, já soma 84 partidas pela equipe principal.

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Nelas, o meio-campista de 20 anos marcou sete gols e deu 14 assistências. Na temporada passada, conquistou com o clube a Copa da Holanda Eurojackpot.

Smit também fez sua estreia pela seleção holandesa na temporada passada. Em um amistoso contra a Noruega (vitória por 2 a 1), ele começou jogando por decisão do então técnico Ronald Koeman.