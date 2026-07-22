A comissão técnica da seleção argentina quebrou o silêncio para pôr fim à enxurrada de rumores e teorias da conspiração que explodiram após a derrota na final do Mundial diante da Espanha, numa onda de desconfiança que atingiu tudo, desde as expressões faciais dos jogadores até às palavras de Lionel Messi antes do jogo.

Roberto Fabián Ayala, adjunto do treinador Lionel Scaloni, afirmou, em declarações contundentes reproduzidas pelo jornal argentino "tycsports", que tudo o que circula sobre a existência de situações anormais na final é completamente desprovido de verdade.

Ayala acrescentou: "São coisas que ouvimos e dizemos: 'Não é possível que digam isto'... porque nada disso aconteceu, muito pelo contrário".

As declarações de Ayala surgiram em resposta a uma onda de teorias que se espalharam com força nas redes sociais desde a derrota da Argentina por 1-0 frente à Espanha no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, cujos promotores alegavam que os jogadores da Argentina chegaram com semblantes carrancudos e apenas remataram uma vez à baliza ao longo de 120 minutos, que Messi incentivou os companheiros com a frase "vamos esquecer tudo" antes de entrar em campo, e que Enzo Fernández recebeu um cartão amarelo apenas por ter falado.

Ayala não foi o único a criticar estas perguntas, pois já antes o próprio selecionador Lionel Scaloni, que se mostrou irritado quando questionado à saída do complexo de treinos de Ezeiza sobre a existência de um "conflito interno" na seleção, disse: "Não acredito no que me estão a perguntar, já ultrapassámos esse assunto, rapazes".

Antes de regressar à sua terra natal, em Bujato, Ayala foi confrontado com outras perguntas sobre as teorias em voga na internet, sobretudo acerca do discurso motivacional de Messi e do desempenho da equipa, respondendo com firmeza categórica, apesar do seu tom amistoso: "Não sigo as redes sociais, não sei nada, não faço a mínima ideia do que dizem", numa mensagem clara para cortar quaisquer especulações pela raiz.

Estas declarações surgem num momento em que os adeptos, e até alguns jornalistas, se ocupam nas redes sociais em transformar intuições e suposições em verdades absolutas, sem terem estado presentes no estádio.

A comissão técnica da Argentina assegura que a única verdade é conhecida por aqueles que pisaram o relvado do MetLife Stadium no passado domingo, e essa verdade é que a Espanha foi a melhor equipa e conquistou o título.