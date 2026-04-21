O atacante do Ajax, Wout Weghorst, recebe o maior elogio vindo de Enschede

Jan Streuer tem grande admiração por Wout Weghorst. O diretor técnico do FC Twente, que deixará o Grolsch Veste ao final desta temporada, considera o atacante do Ajax um verdadeiro exemplo para o esporte holandês.

Weghorst tem contrato prestes a expirar no Ajax e já foi associado a uma transferência sem custos para o FC Twente. “Quer ele venha ou não, ele tem tido um bom desempenho em todos os lugares”, observa Streuer no programa regional De Oosttribune.

Streuer descreve Weghorst como “um rapaz especial”. “Mas é um rapaz com mentalidade de vencedor. E esses são sempre bons para uma equipe. É preciso ter vencedores, e na Holanda temos poucos deles.”

O diretor técnico, que neste verão passará o bastão totalmente para Erik ten Hag, também está entusiasmado com Michal Sadílek. O meio-campista central esteve sob contrato em Enschede entre 2021 e 2025 e vestiu a camisa dos Tukkers um total de 122 vezes.

Streuer também é fã de Ramiz Zerrouki. Além disso, segundo ele, o FC Twente dispõe de poucos vencedores de verdade. “Acho que todos os clubes pensam assim”, suspira o diretor que está de saída, citando imediatamente a Bundesliga como exemplo máximo.

“Digamos, o Borussia Dortmund ou o Eintracht Frankfurt. Lá, seis ou sete dos onze jogadores são verdadeiros vencedores. Se você tiver três aqui na Holanda, já deve se considerar satisfeito. Essa é uma diferença de mentalidade”, afirma Streuer.