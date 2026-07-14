O astro marroquino após o choque com Wahbi: “Eu estava otimista antes da decepção”

O marroquino Ismail Baouf teve um ano excepcional com seu clube, o Kampur, da Holanda, e ainda conquistou o título da Copa do Mundo Juvenil com os Leões do Atlas.

Baouf figurava na lista preliminar do Marrocos para a Copa do Mundo de 2026, antes de ser excluído da lista final, anunciada pelo técnico Mohamed Wahbi.

O site Voetbal International divulgou declarações de Baouf à revista holandesa Voetbal International, nas quais ele disse: “É claro que fiquei desapontado, porque não fui incluído na lista final. Quando você é convocado para a lista preliminar, percebe que está perto de realizar seu sonho e, por isso, estava otimista”.

Ele acrescentou: “Isso poderia ter sido um sonho realizado para mim, mas parece que ainda não era o momento certo”.

E continuou: “Preciso ter mais paciência e vou continuar trabalhando todos os dias para me tornar um jogador melhor, para que eu possa estar com a seleção marroquina na próxima vez”.

Sobre a possibilidade de participar da Copa do Mundo de 2030, ele comentou: “Com certeza quero estar lá, mas não penso apenas na Copa do Mundo de 2030; quero participar também de todos os torneios que a antecedem”.

E concluiu: “Espero ser convocado para a seleção marroquina na próxima convocação. É uma grande honra representar os Leões do Atlas, e farei tudo o que puder para convencer o Wahbi das minhas capacidades”.