O português Vitinha, jogador do Paris Saint-Germain, afirmou que não teme enfrentar Lamine Yamal, estrela do Barcelona, no duelo entre as duas equipes, amanhã, terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

O jornal Marca publicou as declarações de Vitinha durante a entrevista coletiva de apresentação, na qual ele disse: "Yamal é um dos melhores jogadores, e o que ele vem apresentando atualmente é algo impressionante, é um jogador excepcional, mas não o tememos".

E acrescentou: "É injusto que a conversa se restrinja apenas a Lamine Yamal quando falamos do Barcelona, pois a equipe catalã conta com um grande grupo de jogadores especiais".

E prosseguiu: "É cedo para dizer que o duelo de amanhã é uma final antecipada. A situação atual não será a mesma de como estará em maio, mas estamos sempre diante de um grande jogo".

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Vitinha enfatizou: "Paris e Barcelona estão entre as melhores equipes da Europa, e acredito que o Bayern de Munique também se junta a elas, e sempre há vontade de disputar jogos como esse".

Sobre a situação de Kvaratskhelia, comentou: "Sempre há períodos de altos e baixos para todos. E o que acontece com um jogador ou dois não dura a temporada inteira. Espero que estejamos todos no nosso melhor nível amanhã".

E destacou: "Como parar o meio-campo do Barcelona? Vamos ver o que vai acontecer, mas precisamos apresentar uma atuação especial, porque eles vão nos pressionar. Fizemos uma boa atuação contra o Manchester City no primeiro tempo".

E completou: "Vamos ver qual das duas equipes conseguirá controlar mais a partida. Mas estamos diante de duas equipes que querem, cada uma delas, impor seu controle sobre o jogo, o que é algo difícil quando as duas equipes são de alta pressão".

E afirmou: "Ousmane Dembélé se tornou capitão da equipe há muito tempo. E em jogos como esse, ele nos torna mais fortes graças ao que apresenta, pois é um jogador único em seu tipo. E todos nós sabemos o que ele é capaz de fazer".

Vitinha acrescentou: "Ainda posso evoluir e melhorar, como o meu treinador Luis Enrique sempre me diz, mas evoluí muito, e estou orgulhoso do que apresentamos em Paris. Esta é a minha quinta temporada aqui, e espero que continuemos assim, e que sigamos conquistando vitórias".

Sobre a Bola de Ouro, comentou: "Vejo que Harry Kane, Mbappé, Yamal e Olise merecem concorrer ao prêmio, mas acredito que entregá-lo a um dos jogadores do Paris seria a opção mais justa".