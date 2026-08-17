O astro do Marrocos comenta sobre sua grave lesão

O marroquino Youssef Belaïli, astro do Al Ahly do Egito, comentou sobre a grave lesão que sofreu com o clube.

O lateral-esquerdo ficará afastado dos gramados por um longo período, após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado do joelho.

O Al Ahly agiu rapidamente para suprir a ausência de Belaïli, contratando Tawfik Mohamed, lateral-esquerdo do Pyramids.

Belaïli escreveu, por meio de sua conta no Instagram: "Louvado seja Deus em qualquer circunstância, e o que Deus determinou e quis, aconteceu".

E continuou: "Vivo hoje um dos momentos mais difíceis da minha carreira, mas creio no destino determinado por Deus, e creio também que toda provação carrega dentro de si uma lição e um novo começo".

Acrescentou: "A lesão faz parte do futebol, e este período pode ser difícil e longo, mas vou encará-lo com toda paciência e determinação, e darei tudo o que puder para voltar na melhor condição possível".

Belaïli destacou: "Agradeço de coração a todos que perguntaram por mim, e a todos que entraram em contato comigo e me apoiaram com uma palavra ou uma oração. O apoio de vocês significa muito para mim, e jamais o esquecerei".

E reforçou: "Prometo a vocês que lutarei todos os dias, e trabalharei com toda força durante o período de reabilitação para voltar ao campo mais forte e mais determinado, se Deus quiser. Obrigado à torcida marroquina e à torcida do Al Ahly pelo carinho e apoio constante. Suas orações por mim, e o que vem, se Deus quiser, será ainda mais bonito".

Youssef Belaïli havia se juntado ao elenco do Al Ahly na última janela de transferências de inverno, vindo do Raja Casablanca.

kooora