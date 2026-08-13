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O astro do City desfalca os treinos em meio à sua ligação com o Tottenham

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Savinho
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Brasil

O jogador brasileiro Savinho ficou fora dos treinos do Manchester City nesta quinta-feira, em meio à ligação de seu nome a uma transferência para o Tottenham Hotspur.

O jornal "The Sun" noticiou que o Tottenham espera contratar Savinho, diante da confirmação de fontes do Manchester City de que o jogador quer deixar o clube e se juntar aos Spurs.

Fontes de dentro do Manchester City esclareceram que o ponta brasileiro faltou aos treinos por causa de doença.

Segundo as informações, Savinho, de 22 anos, deixou clara mais uma vez nesta semana sua vontade de se transferir para o Tottenham.

Isso pode colocar o Manchester City diante de uma decisão difícil sobre uma de suas opções ofensivas, no momento em que o Tottenham segue pressionando para concluir o negócio.

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Savinho chegou ao Manchester City no verão de 2024, e seu contrato se estende até 2031.

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