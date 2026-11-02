Pau Torres, jogador do Aston Villa, surpreendeu Lamine Yamal, ponta do Barcelona, com declarações ousadas sobre a Bola de Ouro, antes do confronto entre as duas equipes, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, no estádio Spotify Camp Nou.

Torres disse em entrevista ao jornal Sport: "Os números do Harry Kane foram bons, mas eu gostaria que a Bola de Ouro fosse vencida por um jogador espanhol".

E prosseguiu: "Acho que o Yamal merecia. E, se não acontecer este ano, acontecerá pouco tempo depois, porque o Lamine está muito perto de vencê-la. Com certeza ele vai manter o nível e aprimorá-lo".

E acrescentou: "Será um prazer para mim jogar diante do Yamal e encarregar-me de marcá-lo em algumas situações. Ele sempre te surpreende, e não dá para prever o que ele vai fazer; muitas vezes não basta apenas um jogador para marcá-lo".

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E destacou: "O Barcelona acertou ao contratar o Rodri? Sim, com certeza. Não só por ter um jogador como ele no elenco, mas também por privar o Real Madrid de contá-lo".

E completou: "Vou te contar uma história curiosa: ainda não jogamos um contra o outro, por um motivo ou outro. Conversamos nos últimos dias e estamos ansiosos para nos cumprimentarmos, mas depois da partida; durante o jogo, não haverá nenhuma amizade".

E enfatizou: "O Rodri é um jogador humilde, e o futebol não o mudou. Ele estudava na universidade e morava no alojamento universitário. E uma das histórias curiosas é que, quando estava se preparando para partir e se transferir para o Atlético de Madrid, voltou para visitar um de seus amigos da universidade e, em vez de reservar o melhor hotel, contentou-se em dormir num colchão dentro do quarto do colega de universidade, e passou a noite com ele no alojamento".

E ressaltou: "O Rodri domina o meio-campo com total perfeição e oferece muito à equipe tanto no aspecto defensivo quanto no ofensivo, além de ser o melhor jogador do mundo em sua posição".

Sobre o aguardado confronto diante do Barcelona, comentou: "Não sentimos nenhum medo, mas temos respeito pelo adversário. Sabemos que a partida será muito difícil, mas nada é impossível. Vamos tentar competir usando as armas que temos".

Pau Torres afirmou: "Qual jogador o Barcelona deve tomar cuidado? Temos este ano jogadores com grande capacidade de avançar diretamente em direção ao gol, como Mbappé, Allison e o próprio Nicolas Jackson".

O jogador do Aston Villa destacou: "O que falta ao Barcelona para conquistar o título da Champions League? Acho que o que o afetou nos últimos anos foi ter que disputar algumas fases eliminatórias com desvantagem numérica. Esteve muito perto de chegar à final e tem um elenco bom para vencer o torneio".

E explicou: "Você se sente aliviado com a ausência do seu amigo Eric García? É uma pena, porque eu queria jogar diante dele. Estou muito feliz por ele, porque se esforçou muito até chegar à posição que ocupa agora".