O Aston Villa também não tem qualquer problema em casa contra o Bologna: confronto inglês nas semifinais

O Aston Villa está nas semifinais da Liga Europa. O time de Birmingham já havia vencido por 1 a 3 fora de casa contra o Bologna na semana passada e, na noite de quinta-feira, também foi muito superior aos italianos em casa: 4 a 0. Nas semifinais, o Aston Villa enfrentará o Nottingham Forest, também da Inglaterra.
No Aston Villa, time com forte influência holandesa, três jogadores holandeses começaram no banco: Ian Maatsen, Marco Bizot e Lamare Bogarde. O único holandês do time do Bologna, Thijs Dallinga, ficou de fora da escalação devido a uma lesão.
No primeiro tempo, o jogo foi de um lado só. Aos 15 minutos, isso resultou no 1 a 0 de Ollie Watkins, que, após um belo ataque, completou para o gol um cruzamento rasteiro de Morgan Rogers.
O próprio Rogers viu, pouco depois, o goleiro do Bologna, Federico Ravaglia, defender uma tentativa sua no canto oposto. Dez minutos depois, os dois se enfrentaram novamente: após uma mão de Martin Vitík, Rogers teve a chance de cobrar um pênalti. No entanto, ele errou: mais uma vez, Ravaglia saiu vitorioso.
Ravaglia não pôde, porém, comemorar por muito tempo a defesa do pênalti, pois o lançamento lateral subsequente do Aston Villa resultou na assistência para o 2 a 0 de Emiliano Buendía. Ainda antes do intervalo, o placar chegou a 3 a 0, justamente com Rogers. Ele surpreendeu Ravaglia ao acertar o canto curto com um chute vindo da esquerda.
No segundo tempo, o Aston Villa diminuiu o ritmo. A vitória já estava garantida e era possível poupar forças de vista para o final da temporada.
Nos minutos finais, o time da casa ainda deu sinais de vida. Lucas Digne viu seu chute no canto curto ser defendido por Ravaglia, mas, pouco antes do fim, Ezri Konsa, após um escanteio, marcou de cabeça, fechando o placar em 4 a 0.