O mexicano Julián Kenyonis, atacante do Al-Qadsia, continua apresentando um desempenho notável na atual temporada da Liga Roshen da Arábia Saudita, consolidando-se como uma das principais estrelas da competição.

Quiniones marcou 26 gols nesta temporada, dividindo a liderança da artilharia com o inglês Ivan Toney, craque do Al-Ahli.

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Nesse contexto, a diretoria do Al-Qadisiyah está tomando medidas sérias para manter seu brilhante craque, buscando prorrogar seu contrato por mais duas temporadas, conforme noticiado pelo jornal saudita “Al-Riyadiah”.

O jornal esclareceu que a diretoria também busca melhorar os termos do contrato do jogador de 29 anos, de modo que sua ligação com o time se estenda até o verão de 2030.

O valor de mercado de Kenyounis é estimado em cerca de 12 milhões de euros, de acordo com dados do site “Transfermarkt”. O jogador havia se juntado ao Al-Qadsia há duas temporadas, vindo do América, com um contrato válido até 30 de junho de 2028.

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Antes de se transferir para a Liga Saudita, Kenyonis teve um desempenho notável com a camisa do América, marcando 23 gols e dando 10 assistências em uma única temporada, além de contribuir para a conquista de três títulos. Ele também já jogou pelo Atlas Guadalajara e pelo Tigres, além de ter defendido a seleção mexicana de futebol em 20 partidas internacionais.

Quanto aos seus números com o Al-Qadisiyah, ele teve uma excelente primeira temporada (2024-2025), na qual marcou 20 gols e deu 10 assistências em 28 partidas. Já na temporada atual, ele disputou 25 partidas na Liga Roshen, marcando 26 gols e dando duas assistências decisivas, além de marcar quatro gols na Copa do Guardião das Duas Santas Mesquitas.

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