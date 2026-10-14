O Arsenal informou seus funcionários sobre a intenção de cortar cerca de 60 vagas, no âmbito de um plano de redução de custos, de acordo com relatos da imprensa.

A comunicação aos funcionários ocorreu durante uma ligação realizada na manhã desta quarta-feira, com o diretor executivo do clube, Richard Garlick, segundo informou o jornal"L'Équipe" francês.

Espera-se que as demissões se concentrem principalmente em cargos administrativos e não ligados ao trabalho de campo, sem incluir a comissão técnica ou as equipes de performance dos times masculino e feminino, nem a fundação do Arsenal, os profissionais das atividades comunitárias e de segurança, ou os funcionários designados ao time feminino.

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A medida vem poucos dias depois de o técnico Mikel Arteta assinar um novo e lucrativo contrato, estimado em cerca de 20 milhões de libras esterlinas por ano, e após o clube conquistar o título da Premier League pela primeira vez em mais de 20 anos, além de registrar uma receita recorde de 691 milhões de libras esterlinas na temporada passada.

Acredita-se que a decisão tenha sido tomada após uma revisão conduzida pela consultoria externa "Boston Consulting Group", com o objetivo de melhorar a eficiência e reduzir os custos operacionais.

O processo de consulta sobre a decisão segue em andamento, o que significa que os detalhes finais podem ser alterados, enquanto o clube busca realocar os funcionários afetados em outras funções sempre que possível.



