O árbitro saudita volta à Copa do Mundo após 16 anos... e uma participação histórica do Egito

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu recorrer a algumas equipes de arbitragem árabes para apitar as partidas da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A Copa do Mundo de 2026 terá início no próximo dia 11 de junho e se estenderá até a final, em 19 de julho, com a participação de 48 seleções, entre as quais oito seleções árabes pela primeira vez na história do torneio.

A Federação Saudita de Futebol divulgou, em seu site oficial, um comunicado anunciando a escolha de uma equipe de arbitragem saudita para participar da Copa do Mundo.

A equipe de arbitragem incluiu o árbitro principal Khalid Al-Taris, o árbitro assistente Mohammed Al-Abkari e o árbitro de vídeo Abdullah Al-Shehri.

Esta será a primeira vez que árbitros sauditas atuam na Copa do Mundo em 16 anos, mais precisamente desde a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.

Da mesma forma, a Federação Egípcia de Futebol divulgou, por meio de sua conta oficial no Facebook, um comunicado anunciando a escolha de uma equipe de arbitragem inteiramente egípcia para arbitrar partidas na Copa do Mundo de 2026.

A equipe inclui Amin Omar como árbitro de campo, Mahmoud Abu Al-Raghal e Ahmed Hossam Taha como árbitros assistentes, além de Mahmoud Ashour como árbitro de vídeo.

Esta será a primeira vez na história que uma equipe de arbitragem inteiramente egípcia será selecionada para arbitrar partidas na Copa do Mundo.