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O pênalti sofrido por Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, no duelo contra o Celta de Vigo gerou polêmica de arbitragem.

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Durante a partida disputada no Santiago Bernabéu, Mbappé foi segurado pelo zagueiro Javi Rodríguez quando tentava finalizar, em um lance que afetou seu equilíbrio. O árbitro marcou pênalti, decisão confirmada pela sala do VAR.

O perfil "Archivo VAR

", especializado na análise de lances de arbitragem, examinou a jogada e emitiu sua avaliação sobre a legitimidade do pênalti a favor do Real Madrid, afirmando que a intervenção de Javi Rodríguez sobre Mbappé justifica a marcação da infração dentro da área, ainda que o puxão não tenha sido escancarado.

Segundo o perfil, o defensor do Celta de Vigo segurou o pulso do atacante francês, o que o desequilibrou no momento em que se preparava para chutar. A análise considerou que essa intervenção afetou diretamente a capacidade de Mbappé de concluir a jogada e o impediu de finalizar normalmente, o que torna a marcação do pênalti uma decisão correta do ponto de vista da arbitragem.

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Embora o puxão não tenha sido forte nem exagerado de forma evidente, a avaliação de arbitragem entendeu que o efeito sobre o movimento do jogador é o fator decisivo para caracterizar a infração, e não apenas o grau de visibilidade do contato.

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O pênalti deu ao Real Madrid uma ótima chance de reagir no placar. Mbappé foi para a cobrança com a esperança de empatar e evitar o tropeço da equipe diante do Celta de Vigo, mas o astro francês surpreendeu a todos com uma batida muito ruim, mandando a bola por cima do travessão e para a arquibancada. Assim, o time merengue desperdiçou uma oportunidade preciosa em um dos momentos mais marcantes do confronto.

A forma como o pênalti foi cobrado provocou frustração no Santiago Bernabéu, onde a torcida vaiou o time diante da atuação apagada do Real Madrid, incapaz de impor seu ritmo ofensivo contra um adversário que aproveitou os espaços e ameaçou o gol dos donos da casa em diversas ocasiões. O time merengue foi para o intervalo perdendo por 1 a 0.