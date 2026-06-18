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Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O árbitro da partida entre Tunísia e Japão usa uma camisa especial... e o motivo é histórico

Tunísia x Japão
Tunísia
Japão
Copa do Mundo
I. Kovacs
Tunísia
Japão
México
Romênia

A estreia de Renard com as Águias de Cartago marca um momento especial na Copa do Mundo

O confronto entre Tunísia e Japão na Copa do Mundo de 2026 não será apenas a estreia do técnico francês Hervé Renard no comando das “Águias de Cartago” após a demissão inesperada de Sabri Lmouchi, mas também terá um caráter histórico sem precedentes na história do torneio mundial.

De acordo com a rede francesa RMC, a partida marcada para a madrugada de sábado entrará para a história como a milésima partida na história das finais da Copa do Mundo desde o início da competição, em 1930.

Para esta ocasião excepcional, o árbitro romeno István Kovács aparecerá com uma camisa especial criada para celebrar o evento histórico, que contará com listras douradas nas mangas, além de um emblema comemorativo com a inscrição “1.000 partidas”.

Os dois assistentes romenos, Ferenc Tóniogi e Mihai Marica, também usarão a mesma camisa durante a arbitragem da partida.

A estreia de Kovács na Copa do Mundo

Embora Kováč seja considerado um dos árbitros mais destacados do cenário europeu, esta partida será a primeira dele como árbitro de campo em uma Copa do Mundo, o que lhe dá uma oportunidade excepcional de inscrever seu nome na história do torneio.

Copa do Mundo
Tunísia crest
Tunísia
TUN
Japão crest
Japão
JAP

Por sua vez, Pierluigi Collina, presidente da Comissão de Árbitros da FIFA, esclareceu que a escolha de Kovač não se deveu ao caráter histórico da partida, afirmando que a decisão se baseou em critérios puramente técnicos.

Colina afirmou: “Escolhemos o árbitro que consideramos mais adequado para apitar essa partida; portanto, sua designação para apitar a milésima partida da história da Copa do Mundo foi mera coincidência”.

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