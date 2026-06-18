O árbitro da partida entre Tunísia e Japão usa uma camisa especial... e o motivo é histórico

O confronto entre Tunísia e Japão na Copa do Mundo de 2026 não será apenas a estreia do técnico francês Hervé Renard no comando das “Águias de Cartago” após a demissão inesperada de Sabri Lmouchi, mas também terá um caráter histórico sem precedentes na história do torneio mundial.

De acordo com a rede francesa RMC, a partida marcada para a madrugada de sábado entrará para a história como a milésima partida na história das finais da Copa do Mundo desde o início da competição, em 1930.

Para esta ocasião excepcional, o árbitro romeno István Kovács aparecerá com uma camisa especial criada para celebrar o evento histórico, que contará com listras douradas nas mangas, além de um emblema comemorativo com a inscrição “1.000 partidas”.

Os dois assistentes romenos, Ferenc Tóniogi e Mihai Marica, também usarão a mesma camisa durante a arbitragem da partida.

A estreia de Kovács na Copa do Mundo

Embora Kováč seja considerado um dos árbitros mais destacados do cenário europeu, esta partida será a primeira dele como árbitro de campo em uma Copa do Mundo, o que lhe dá uma oportunidade excepcional de inscrever seu nome na história do torneio.

Por sua vez, Pierluigi Collina, presidente da Comissão de Árbitros da FIFA, esclareceu que a escolha de Kovač não se deveu ao caráter histórico da partida, afirmando que a decisão se baseou em critérios puramente técnicos.

Colina afirmou: “Escolhemos o árbitro que consideramos mais adequado para apitar essa partida; portanto, sua designação para apitar a milésima partida da história da Copa do Mundo foi mera coincidência”.