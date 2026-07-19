O amuleto de Yamal... Um número sem precedentes que augura a Espanha a conquista da Copa do Mundo

Na final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, neste domingo à noite, os olhares estarão voltados para o jovem astro Lamine Yamal.
Yamal foi eleito o melhor jogador da partida das oitavas de final contra a Áustria e repetiu a façanha nas quartas de final contra a Bélgica.
Além disso, na semifinal contra a França, ele provocou o pênalti que abriu o placar para a seleção espanhola e abriu caminho para a classificação.
O jornal “Sport” destacou que Yamal possui estatísticas notáveis em grandes competições, além de seu brilho individual.
De acordo com a rede “Opta”, Yamal alcançou 100% de aproveitamento com vitórias consecutivas sempre que atuou como titular pela Espanha em campeonatos da Eurocopa e da Copa do Mundo, um recorde sem precedentes para qualquer jogador europeu.
O total agora chega a 12 vitórias em 12 partidas disputadas por Yamal como titular entre a Euro 2024 e a Copa do Mundo de 2026, o que significa uma taxa de vitórias de 100%.
Essa estatística ganha ainda mais valor quando se analisam as únicas exceções; a Espanha não venceu em nenhuma das duas partidas em que Lamine não estava na escalação titular em torneios importantes: a vitória por 1 a 0 sobre a Albânia na terceira rodada da Euro 2024, quando ele teve um descanso, e o empate sem gols contra Cabo Verde na estreia da Copa do Mundo de 2026.