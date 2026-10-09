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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL
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O aluno que recusou a imitação: Maresca ameaça Guardiola

P. Guardiola
E. Maresca
Liverpool x Manchester City
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Manchester City
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O confronto em Anfield decide tudo

No Manchester City, as conversas sobre recordes nunca cessam, mesmo em meio à tempestade que envolve o clube por conta do caso das acusações feitas contra ele na Premier League inglesa. E enquanto a disputa pela liderança da Premier League continua, Enzo Maresca se aproxima de igualar uma marca histórica de Pep Guardiola, em um início que levanta questões sobre a capacidade do antigo pupilo de escrever um novo capítulo no qual supere seu mestre.

O Manchester City lidera a tabela de classificação com três pontos de vantagem sobre o Arsenal, depois que Maresca venceu suas cinco primeiras partidas no campeonato, tornando-se o sexto técnico a alcançar esse feito. Antes dele, conseguiram o mesmo Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Ole Gunnar Solskjaer, com seis vitórias consecutivas cada um, além de Craig Shakespeare e Maurizio Sarri, com cinco vitórias.

Maresca precisa de mais uma vitória para igualar o melhor início de Guardiola no Manchester City, depois que o técnico espanhol conquistou seis vitórias consecutivas no começo das temporadas 2016-2017 e 2023-2024.

Guardiola não escondeu sua admiração por seu antigo pupilo, afirmando: "Sinto por Enzo a mesma sensação que tive quando vi Mikel Arteta; ele será um técnico excepcional".

Maresca conhece bem o clube, depois de ter trabalhado com a equipe reserva na temporada 2020-2021 e, em seguida, como auxiliar de Guardiola na temporada 2022-2023, antes de assumir o comando do Leicester City e do Chelsea.

Semelhança nas ideias e diferença nos detalhes

Apesar da clara semelhança entre os dois técnicos, Carles Planchart, ex-auxiliar de Guardiola, considera que Maresca reúne o melhor do que aprendeu com diferentes treinadores, explicando que seu estilo o torna um modelo de técnico que se beneficia das experiências anteriores sem se limitar a imitá-las.

Brian Barry-Murphy, ex-diretor técnico do Manchester City e atual técnico do Cardiff, concorda com essa opinião, apontando a semelhança entre os técnicos no cuidado em desenvolver os jogadores, dar-lhes confiança e ajudá-los a entender as funções que lhes são exigidas dentro de campo.

Mas Maresca recusa que seu projeto seja reduzido a uma cópia de Guardiola, afirmando: "Não estou aqui para imitar ninguém, mas para fazer meu trabalho e impor minha própria visão de futebol. É um desafio interessante, porque considero Guardiola o melhor técnico dos últimos vinte anos".

O técnico italiano acredita que o futebol exige evolução constante, especialmente com a crescente importância das bolas paradas e da marcação individual, o que obriga os treinadores a buscar novas soluções e a se adaptar às mudanças do jogo.

A posse de bola não é tudo

Matheus Nunes concorda que há uma semelhança tática entre os técnicos, especialmente no desejo de controlar a partida e reduzir os gols sofridos, mas considera que as diferenças começaram a aparecer gradualmente à medida que Maresca consolidou suas próprias ideias.

Hugo Viana, diretor esportivo do Manchester City, afirmou que o conhecimento prévio de Maresca sobre o clube o ajudou a se adaptar rapidamente, ao mesmo tempo em que introduziu suas próprias ideias e métodos. Rúben Dias também destacou a continuidade de alguns princípios conhecidos, paralelamente a mudanças nos detalhes dos treinos, da pressão e da defesa.

Essa diferença ficou evidente durante a emocionante vitória sobre o Sunderland pelo placar de 5 a 3, uma partida que revelou força ofensiva, mas que, por outro lado, levantou questões sobre o equilíbrio defensivo da equipe, segundo informou o jornal espanhol "Marca".

Paul Merson criticou o desempenho defensivo, considerando que a equipe pareceu desorganizada em alguns momentos, enquanto Maresca entendeu que vencer por 1 a 0 é melhor do que vencer por 5 a 3, numa referência à sua preferência por controlar o andamento do jogo e reduzir os riscos.

Apesar de seu apego à posse de bola e ao jogo posicional, Maresca aposta em laterais mais diretos e em uma pressão individual mais feroz em diferentes regiões do campo, o que aumenta os embates defensivos.

Os números indicam que o Chelsea sob seu comando precisou de 10,72 passes do adversário por desarme, contra 11,55 passes para o Manchester City sob o comando de Guardiola, o que reflete uma diferença no estilo de pressão e de recuperação da bola.

Maresca disse: "Acho que ficamos muito próximos. Os jogadores entendem a maneira como queremos defender e pressionar", apontando que 76% das tentativas de pressão diante do Bournemouth terminaram com a recuperação da bola.

Um novo desafio sob o legado de Guardiola

Maresca sabe que suceder um técnico do porte de Guardiola não é tarefa fácil, especialmente porque este deixou uma marca excepcional no Manchester City, depois de tê-lo conduzido à conquista de 20 títulos, um legado difícil de repetir.

Ainda assim, o técnico italiano se recusa a se preocupar com comparações ou a pensar na dimensão das conquistas anteriores, preferindo se concentrar em desenvolver sua equipe e melhorar seu desempenho em cada partida.

Maresca disse: "Estar neste clube depois de uma lenda como Pep é uma grande honra. Sei que não vencer seria um desastre, e isso é natural, mas faz parte do meu trabalho. Não passo meu tempo pensando em quem veio antes de mim ou em suas conquistas, mas me concentro no que podemos melhorar, em desenvolver a equipe e em tentar vencer as partidas".

O teste contra o Liverpool no estádio Anfield carrega uma importância especial nesse contexto, pois pode dar a Maresca a chance de igualar o número de Guardiola e, ao mesmo tempo, reforçar a ideia de que o Manchester City é capaz de manter sua força com um técnico que toma emprestadas algumas ideias de seu mestre, mas que busca construir uma identidade própria.

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