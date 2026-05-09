O Almere City elimina o De Graafschap e enfrenta o Willem II nas semifinais dos play-offs

O Almere City FC garantiu sua vaga nas semifinais dos play-offs ao derrotar o De Graafschap. Após uma vitória por 3 a 1 na partida de ida, um empate em 2 a 2 no sábado foi suficiente para a equipe de Jeroen Rijsdijk. Na próxima fase, o adversário será o Willem II.

Com Ferdy Druijf, o Almere já abriu o placar aos 30 minutos. Os visitantes combinaram jogadas até a área do time de Doetinchem, e Hamza El Dahri colocou a bola na cabeça de Druijf. O atacante cabeceou de forma contrária, mandando a bola no ângulo superior: 0 a 1.

Com essa desvantagem, a tarefa para a equipe de Marinus Dijkhuizen ficou ainda mais difícil. Os laterais do De Graafschap subiram mais para o ataque e isso rendeu uma boa chance pouco antes do intervalo. Levi Schoppema cruzou para Chaid El Allachi, que subiu alto, mas não conseguiu acertar o alvo com sua cabeçada.

Logo após o intervalo, o De Graafschap deu a resposta perfeita. Fedde de Jong cobrou uma falta com efeito na segunda trave. Rowan Besselink se destacou acima de tudo e de todos, mas Tristan Kuijsten conseguiu fazer uma bela defesa. Na segunda tentativa, Besselink ainda assim mandou a bola para o fundo da rede com força: 1 a 1.

O ataque do De Graafschap tornou-se cada vez mais perigoso. Pouco depois do empate, Besselink chutou de perto por cima do gol do Almere. No entanto, a pressão do time de Doetinchem não durou muito, pois o Almere City passou a controlar melhor a partida.

Após uma falha na defesa do De Graafschap, Marley Dors recuperou a bola. Ele passou para Milan de Haan, que, com um pouco de sorte, chutou forte, passando por Teun Gijsselhart: 1 a 2. Besselink recebeu um cartão vermelho pouco antes do fim do jogo por uma entrada violenta em Bas Huisman.

Kyano Kwint empatou o jogo em 2 a 2 aos 90 minutos. Em um escanteio, o atacante cabeceou com precisão. Apesar disso, o gol saiu tarde demais. O Almere City se classifica para a semifinal às custas do De Graafschap e enfrentará o Willem II.