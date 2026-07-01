O Algemeen Dagblad sabe exatamente qual é a posição de Arne Slot em relação ao cargo de técnico da seleção holandesa

Agora que Ronald Koeman anunciou sua saída do cargo de técnico da seleção holandesa, Nigel de Jong, como diretor de futebol de alto nível da KNVB, precisa procurar um sucessor. Vários nomes surgiram imediatamente. Para muitos, Arne Slot é o candidato ideal para ocupar a vaga. O jornalista Mikos Gouka, do Algemeen Dagblad, sabe se o técnico de 47 anos está realmente aberto à possibilidade de assumir o cargo de técnico da seleção.

Gouka é autor do livro “Slot-bal” e acompanha o técnico de perto há anos. No podcast de futebol doAD, Slot é mencionado como possível sucessor.

“Pelo que entendi, ele não quer fazer nada neste verão e não vai assumir nenhum clube. Embora ele sempre diga que prefere o futebol de clubes ao futebol de seleções, não tenho indícios de que ele nunca queira treinar a seleção holandesa”, começa o jornalista.

“Na verdade, pelo que entendi, ele consideraria uma honra se tornar técnico da seleção. A questão, é claro, é se este é o momento certo em sua carreira.” Segundo Gouka, Slot vai primeiro se perguntar se há perspectivas suficientes nesta seleção e se ele pode contribuir para a conquista da Liga das Nações e do Euro 2028.

“Além disso, resta saber qual será a proposta da KNVB e quem ele poderia, eventualmente, levar consigo. Ainda assim, acho que eles têm boas chances se o procurarem”, afirma Gouka. “Ele ficaria um tempo afastado do futebol de clubes, mas vemos que um período como técnico da seleção não impede um retorno ao futebol de clubes. Pessoas como Nagelsmann (Alemanha) e Tuchel (Inglaterra) também vão voltar em breve a um clube de ponta.”

Slot foi demitido no final de maio do cargo de técnico do Liverpool. O clube inglês o contratou no verão de 2024 para substituir o bem-sucedido técnico Jürgen Klopp. O holandês tinha um grande desafio pela frente, mas conseguiu impressionar logo de cara ao conquistar a Premier League em sua temporada de estreia.

Sua segunda temporada foi bem mais difícil. Antes do início da temporada, o técnico teve que lidar com o falecimento do jogador do Liverpool Diogo Jota em um acidente de carro. Além disso, do ponto de vista esportivo, as altas expectativas não puderam ser atendidas. O Liverpool terminou em quinto lugar na Premier League, garantindo por pouco uma vaga na Liga dos Campeões.