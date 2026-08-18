Em um retorno há muito aguardado ao cenário das grandes competições continentais, o clube saudita Al Qadisiyah encara uma jornada repleta de desafios na fase de liga da Champions League Elite da Ásia, onde o sorteio o colocou em um caminho que não conhece confrontos fáceis.

O Al Qadisiyah inicia sua trajetória com um duelo forte em casa diante do Al Sadd do Catar, um dos clubes mais tradicionais do continente, antes de viajar aos Emirados Árabes para enfrentar o Al Ain em uma cúpula do Golfo antecipada, que colocará à prova as ambições da equipe que retorna com força.

Em seguida, o Al Qadisiyah recebe o Navbahor do Uzbequistão em um confronto que carrega o traço de escolas futebolísticas distintas, e depois sai para enfrentar o Shabab Al Ahli dos Emirados Árabes fora de casa, em mais uma viagem pelo Golfo.

Os desafios continuam com o duelo contra o Al Wasl dos Emirados Árabes no campo do Al Qadisiyah, antes de visitar o Al Gharafa do Catar em Doha, e depois receber o Al Shamal do Catar em uma partida que parece acessível na teoria, mas é decisiva nas contas da classificação, encerrando a equipe a fase de liga com uma viagem árdua a Tashkent para enfrentar o Pakhtakor do Uzbequistão, em um desfecho que pode determinar o destino da passagem às fases eliminatórias.