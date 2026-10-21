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Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

O Al-Qadisiyah se reforça com árbitros estrangeiros no confronto decisivo contra o Al-Hilal

Al Qadsiah x Al Hilal
Al Qadsiah
Al Hilal
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Quem vai conseguir assumir a liderança?

O Al-Qadsiah decidiu se reforçar com árbitros estrangeiros para o aguardado jogo de cúpula contra o Al-Hilal, pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Qadsiah recebe o Al-Hilal depois de amanhã, sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela décima primeira rodada da Liga Roshn.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al-Qadsiah solicitou, anteriormente, a convocação de uma equipe de arbitragem estrangeira para conduzir a partida.

O jornal esclareceu que o clube de Al-Sharqiyah apresentou o pedido e depositou o valor financeiro exigido dentro do prazo legal, que antecede o jogo em pelo menos 16 dias.

E a questão não se refere apenas ao Al-Hilal, já que a diretoria do Al-Qadsiah destinou um orçamento específico para a convocação de árbitros estrangeiros nos jogos de cúpula durante a atual temporada, à frente deles o jogo contra o "Al-Zaeem".

Vale lembrar que a partida reunirá os dois líderes da classificação, com o Al-Qadsiah no topo com 25 pontos, com uma diferença de apenas um ponto para o Al-Hilal, segundo colocado, embora o "Al-Zaeem" tenha disputado um jogo a menos.

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