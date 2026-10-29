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Al Riyadh v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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O Al-Qadisiyah reúne sua força de ataque, e o Al-Riyadh aposta em Trézéguet

Al Qadsiah
Al-Riyadh x Al Qadsiah
Al-Riyadh
Campeonato Saudita
Trezeguet
Arábia Saudita
Egito

Confronto de força e ambição

As atenções se voltam nesta noite para o aguardado confronto entre Al-Qadsiah e Al-Riyadh, válido pela décima segunda rodada da Saudi Pro League.

O Al-Qadsiah entra na partida reforçado por um elenco repleto de estrelas internacionais e locais, em busca dos três pontos que o consolidem na briga pela liderança, enquanto o Al-Riyadh aposta em sua organização defensiva e na força de seus atletas para arrancar uma surpresa no coração do estádio do Al-Qadsiah.

Al-Qadsiah reúne sua força máxima com Casteels no comando

O treinador entrou com uma formação ofensiva liderada pelo goleiro internacional belga Koen Casteels como capitão da equipe:

Goleiro: Koen Casteels.

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Campeonato Saudita

06 de nov. de 2026

ALR

ALR

Defesa: Mohammed Abu Al-Shamat - Gaston Álvarez - Jihad Zekri - Mohammed Al-Shahrani.

Meio-campo: Nacho Fernández Faigl - Christopher Bonsu Baah - Tijjani Reijnders - Musab Al-Juwayr.

Ataque: Julián Quiñones - Abdullah Al-Salem.

Banco de reservas: Al-Kassar, Al-Ammar, Al-Qahtani, Al-Jaber, Iyad, Sanghari, Al-Siyahi, Al-Aliwa, Sani.

Al-Riyadh aposta em Borjan e Trezeguet

Do outro lado, o treinador argentino Mauricio Dólac anunciou uma formação equilibrada liderada pelo experiente goleiro Borjan e pelo astro egípcio Mahmoud Trezeguet no ataque:

Goleiro: Milan Borjan.

Defesa: Ahmed Asiri - Awad Dahl - Dino Abascal - Khalid Majrashi.

Meio-campo: Qasim Lajami - Victor - Seko Keita - Fahd Al-Rashidi.

Ataque: Bernard Mensah - Oko - Mahmoud Trezeguet.

Banco de reservas: Jan Bitek, Suleiman Hazazi, Osama Al-Bawardi, Hassan Al-Ali, Hussein Al-Sharfa, Yasser Al-Mousa, Faisal Al-Mabhi, Sultan Al-Issa, Amam Bahri.

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