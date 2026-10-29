As atenções se voltam nesta noite para o aguardado confronto entre Al-Qadsiah e Al-Riyadh, válido pela décima segunda rodada da Saudi Pro League.
O Al-Qadsiah entra na partida reforçado por um elenco repleto de estrelas internacionais e locais, em busca dos três pontos que o consolidem na briga pela liderança, enquanto o Al-Riyadh aposta em sua organização defensiva e na força de seus atletas para arrancar uma surpresa no coração do estádio do Al-Qadsiah.
Al-Qadsiah reúne sua força máxima com Casteels no comando
O treinador entrou com uma formação ofensiva liderada pelo goleiro internacional belga Koen Casteels como capitão da equipe:
Goleiro: Koen Casteels.
Defesa: Mohammed Abu Al-Shamat - Gaston Álvarez - Jihad Zekri - Mohammed Al-Shahrani.
Meio-campo: Nacho Fernández Faigl - Christopher Bonsu Baah - Tijjani Reijnders - Musab Al-Juwayr.
Ataque: Julián Quiñones - Abdullah Al-Salem.
Banco de reservas: Al-Kassar, Al-Ammar, Al-Qahtani, Al-Jaber, Iyad, Sanghari, Al-Siyahi, Al-Aliwa, Sani.
Al-Riyadh aposta em Borjan e Trezeguet
Do outro lado, o treinador argentino Mauricio Dólac anunciou uma formação equilibrada liderada pelo experiente goleiro Borjan e pelo astro egípcio Mahmoud Trezeguet no ataque:
Goleiro: Milan Borjan.
Defesa: Ahmed Asiri - Awad Dahl - Dino Abascal - Khalid Majrashi.
Meio-campo: Qasim Lajami - Victor - Seko Keita - Fahd Al-Rashidi.
Ataque: Bernard Mensah - Oko - Mahmoud Trezeguet.
Banco de reservas: Jan Bitek, Suleiman Hazazi, Osama Al-Bawardi, Hassan Al-Ali, Hussein Al-Sharfa, Yasser Al-Mousa, Faisal Al-Mabhi, Sultan Al-Issa, Amam Bahri.