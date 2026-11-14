O Al-Nassr saudita dispensa Sadio Mané após recusar suas grandes concessões

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O clube saudita Al-Nassr decidiu dispensar seu astro senegalês Sadio Mané do elenco após o fim da atual temporada, apesar das atuações marcantes que apresentou com a equipe ao longo dos últimos anos.

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O contrato de Mané com o Al-Nassr se encerra ao fim da atual temporada, o que lhe permite assinar com qualquer clube durante a próxima janela de transferências de inverno e, em seguida, transferir-se para o novo time de graça no verão seguinte.

O jornalista saudita Falah Al-Qahtani revelou uma surpresa estrondosa, ao afirmar que o Al-Nassr não deseja renovar o contrato do astro senegalês após o seu término.

Al-Qahtani explicou, em uma publicação em seu perfil pessoal no "X", que o empresário de Mané fez grandes concessões para prolongar o vínculo por mais uma temporada, chegando a abrir mão de 60% de seu salário atual, mas o clube saudita recusou a proposta.

Mané se juntou ao Al-Nassr no verão de 2023, vindo do Bayern de Munique, e desde então se firmou como peça fundamental no elenco do time saudita.

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Ao longo de cerca de 3 temporadas e meia, o astro senegalês disputou 144 partidas com o time da capital, nas quais conseguiu marcar 54 gols e dar 43 assistências.

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No âmbito coletivo, a maior conquista de Sadio Mané com o Al-Nassr foi o título da Liga Roshn Saudita na temporada passada, após 7 anos de jejum, além da conquista da Copa do Rei Salman para Clubes Campeões Árabes no verão de 2023.

Em caso de saída, Mané pode seguir o mesmo caminho da dupla portuguesa Cristiano Ronaldo e João Félix, sobretudo diante de alguns relatos que afirmam que a passagem de ambos pelo Al-Nassr pode chegar ao fim com o encerramento da atual temporada.

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O contrato de Ronaldo com o Al-Nassr se encerra ao fim da atual temporada, e diversos relatos indicam que ele anunciará sua aposentadoria da seleção após o seu término, especialmente caso consiga alcançar seu maior objetivo de chegar ao gol de número 1000 em sua carreira futebolística.

O "foguete da Madeira" marcou 985 gols até agora em sua carreira futebolística, o que significa que ele precisa de apenas 15 gols para ser o primeiro jogador na história a atingir a marca de 1000 gols.

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Por outro lado, o contrato de João Félix com o Al-Nassr se encerra ao fim da atual temporada, o que lhe permite assinar com qualquer clube durante a próxima janela de transferências de inverno e transferir-se para o novo time de graça no verão seguinte.

No entanto, o clube saudita pode ter a solução, já que o contrato inclui uma cláusula que lhe permite prolongar o vínculo por mais duas temporadas, sem a necessidade de consultar o jogador português, mas o clube será obrigado a pagar 20 milhões de euros ao Chelsea, além de elevar o salário de Félix de 10 para 12,5 milhões de euros por ano.

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De acordo com o que o "Kooora" revelou anteriormente, a diretoria do Al-Nassr, presidida por Ahmed Al-Sultan, corre contra o tempo para iniciar os procedimentos legais com o objetivo de ativar a cláusula de renovação unilateral no contrato do astro português até o verão de 2029, e barrar completamente as tentativas de seu empresário, Jorge Mendes, de transferi-lo para o Barcelona.

Esse movimento rígido por parte da equipe administrativa do Al-Nassr veio após a chegada de notícias confirmadas sobre a retomada do interesse do Barcelona em contratar o jogador, uma vez que Mendes planejava aproveitar o término do período obrigatório do contrato de Félix ao fim da atual temporada (verão de 2027) para transferi-lo ao time catalão de graça ou por um valor simbólico.

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As fontes indicam que a diretoria do Al-Nassr tenta atualmente resolver algumas crises financeiras e, em seguida, informará à Liga Saudita de Futebol Profissional sua prontidão para apresentar as garantias financeiras necessárias para a transferência de Félix antes de chegar o prazo final em maio próximo.