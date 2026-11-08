O Al-Nassr, da Arábia Saudita, enfrenta a possibilidade de perder um de seus elementos importantes no próximo período, depois que o goleiro internacional Nawaf Al-Aqidi se aproximou de entrar no período livre de seu contrato, em meio a incertezas sobre a posição da diretoria quanto à renovação do vínculo com o jogador, e ao interesse do Al-Ahli em acompanhar os desdobramentos de seu futuro.

De acordo com o que informou o jornal " Asharq Al-Awsat ", a diretoria do Al-Nassr não apresentou nenhuma proposta oficial até o momento para renovar o contrato de Al-Aqidi, apesar da aproximação do próximo mês de janeiro, que permite ao goleiro entrar no período livre e negociar com outros clubes.

Por outro lado, o Al-Ahli monitora a situação do goleiro de 26 anos, visando aproveitar sua entrada no período livre, preparando o terreno para negociar diretamente com ele e contratá-lo em uma transferência livre, assim que isso for permitido conforme os regulamentos vigentes.

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Essa movimentação coloca o futuro de Al-Aqidi diante de mais de um cenário, já que a diretoria do Al-Nassr terá de definir sua posição sobre a renovação caso deseje manter o goleiro, especialmente porque o atraso nas negociações pode dar ao Al-Ahli a oportunidade de agir e garantir seus serviços sem entrar em negociações de transferência com o clube da capital.

Ao longo de sua trajetória com o Al-Nassr, Al-Aqidi disputou 56 partidas, nas quais conseguiu manter sua meta sem ser vazada em 16 confrontos, enquanto suas redes balançaram 62 vezes, permanecendo um dos nomes que recebem atenção no mercado de transferências saudita.

Com a aproximação da data do período livre, as próximas semanas parecem importantes para definir o destino do goleiro internacional, seja com a abertura das negociações por parte do Al-Nassr para renovar seu contrato, seja com a continuidade do interesse do Al-Ahli, que aguarda a oportunidade de contratá-lo gratuitamente.