Em um dos confrontos mais emocionantes da décima rodada da Liga Saudita Roshn, o Al Khaleej se recusou a entregar os pontos diante do anfitrião Al Fateh e transformou uma desvantagem de dois gols em uma vitória emocionante por 3 a 2, na noite de domingo, graças a uma reação tardia coroada com um gol nos acréscimos, escrevendo uma das mais notáveis viradas de sua história na competição.

A rede de estatísticas "Opta" revelou um número excepcional do Al Khaleej, ao confirmar que o time conseguiu pela terceira vez em sua história na Liga Profissional Saudita vencer uma partida apesar de estar atrás por dois gols de diferença, após o triunfo sobre o Al Fateh.

A rede explicou que o Al Khaleej já havia alcançado o mesmo feito duas vezes, ao vencer o Al Taawoun por 3 a 2 em fevereiro de 2016 e o Al Hilal em novembro de 2024, antes de repetir o roteiro diante do Al Fateh em um duelo de tirar o fôlego até os momentos finais.

Em outra estatística, a "Opta" apontou que o Al Khaleej conquistou todas as suas três vitórias sobre o Al Fateh na Liga Profissional Saudita no estádio deste último, igualando o Al Wehda e o Damac no número de vitórias fora de casa contra um mesmo adversário, enquanto o Al Raed lidera a lista com quatro vitórias.

Próximas partidas HIL Campeonato Saudita 14:00 ALH

A rede também destacou o brilho de Mourad Batna, que deu a assistência para o gol de seu companheiro Lukas Haraslin, elevando seu total para quatro passes decisivos na Liga Roshn nesta temporada e liderando a lista dos melhores garçons da competição, empatado com Mohammed Abu Al Shamat, Ollie Watkins e Óscar Rodríguez.



