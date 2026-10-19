O Al Ittihad vira a página de Blanes: acordo final encerra dois anos e meio de polêmica

A diretoria da empresa do Al-Ittihad encerrou definitivamente um dos períodos mais polêmicos de sua estrutura esportiva, ao pôr fim à relação contratual com o espanhol Ramón Planes, consultor esportivo, depois de uma passagem de dois anos e nove meses dentro dos muros do clube.

O jornal saudita "Al-Riyadiah" revelou que a diretoria do Al-Ittihad chegou a um acordo financeiro definitivo com Planes, pelo qual ele recebeu a totalidade de seus valores devidos, encerrando oficialmente o caso de seu contrato. As mesmas fontes indicam que seu próximo destino será o Campeonato Mexicano, onde viverá uma nova experiência.

A decisão veio como o passo final na novela da reestruturação completa iniciada pela diretoria no começo de junho passado, quando tomou a decisão surpreendente de afastar Planes do cargo de diretor esportivo e transformá-lo em consultor esportivo com poderes limitados, entregando as funções de diretor esportivo a seu compatriota Frank Carbó.

Aquela medida havia sido precedida por semanas marcadas pelo congelamento total das atribuições executivas de Planes dentro do "Al-Ameed", antes da aprovação oficial da nova estrutura do gigante saudita.

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Planes, de 58 anos, chegou a Jidá em janeiro de 2024, vindo do Real Betis, para comandar os assuntos esportivos do time principal, trazendo consigo um currículo repleto de experiências europeias com Barcelona e Real Betis.

O Al-Ittihad viveu, durante o período do espanhol, duas temporadas totalmente contrastantes em termos de resultados. Em sua primeira temporada, ele comandou a estrutura que conquistou uma dobradinha histórica, somando os títulos da Liga Roshn Saudita e da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

Isso ocorreu antes de o time cair de rendimento na última temporada, terminando o campeonato na quinta colocação e sendo eliminado da Copa do Rei e da Supercopa nas semifinais, além da Liga dos Campeões da Ásia Elite nas quartas de final. Esses resultados aceleraram a decisão de reestruturação e o fim de sua passagem.



