A diretoria da empresa do clube Al-Ittihad encerrou definitivamente um dos períodos mais polêmicos de sua estrutura esportiva, após o fim de sua relação contratual com o espanhol Ramón Planes, consultor esportivo, depois de uma jornada que durou dois anos e nove meses dentro dos muros do clube.

O jornal saudita "Al-Riyadhiah" revelou que a diretoria do Al-Ittihad chegou a um acordo financeiro final com Planes, pelo qual ele recebeu todos os seus valores devidos, encerrando oficialmente o processo de seu contrato, enquanto as mesmas fontes indicam que seu próximo destino será o Campeonato Mexicano para viver uma nova experiência.

Esta decisão veio como um último passo na novela da reestruturação abrangente iniciada pela diretoria no início de junho passado, quando tomou a decisão surpreendente de afastar Planes do cargo de diretor esportivo e transformá-lo em consultor esportivo com poderes limitados, atribuindo as funções de diretor esportivo ao seu compatriota Frank Kappel.

Esse passo havia sido precedido por semanas que testemunharam o congelamento total dos poderes executivos de Planes dentro dos muros do "Al-Ameed", antes da aprovação oficial da nova estrutura do gigante saudita.

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Planes, de 58 anos, havia chegado a Jidá em janeiro de 2024, vindo do Real Betis da Espanha, para conduzir os assuntos esportivos da equipe principal, trazendo consigo um vasto histórico de experiências europeias com Barcelona e Real Betis.

O Al-Ittihad viveu durante o período do espanhol duas temporadas completamente opostas em termos de resultados; em sua primeira temporada, liderou a estrutura que conquistou uma dobradinha histórica ao somar os títulos da Liga Roshn Saudita e da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas.

Isso aconteceu antes de a equipe recuar na última temporada, terminando o campeonato na quinta colocação e sendo eliminada da Copa do Rei e da Supercopa nas semifinais, além da Liga dos Campeões da Ásia de Elite nas quartas de final, resultados que aceleraram a decisão de reestruturação e viraram a página.



