O Al-Ittihad traça plano alternativo para o fracasso da contratação de Hadj Moussa

O Al-Ittihad não desistiu de suas tentativas de contratar o argelino Anis Hadj Moussa, ponta do Feyenoord, da Holanda, depois que o clube saudita apresentou uma proposta final para garantir os serviços do jogador durante a atual janela de transferências. No entanto, a falta de tempo e a complexidade das negociações levaram o "Decano" a preparar um substituto caso não seja possível concretizar o negócio.

Segundo os relatos, o Al-Ittihad apresentou uma proposta no valor de 40 milhões de euros pela contratação de Hadj Moussa, que por sua vez deseja deixar o Feyenoord, depois de comunicar à diretoria de seu clube o desejo de viver uma nova experiência, o que dá ao negócio uma chance de prosseguir apesar das dificuldades que o cercam no momento.

Leia também: Novo projeto e paciência esgotada: a amargura do Al-Ahly ameaça o Al-Ittihad diante do Al-Nassr

Hadj Moussa tem 24 anos e soma 18 partidas internacionais pela seleção da Argélia. Sua carreira começou na França, na academia do Lens, antes de se transferir posteriormente para o Feyenoord em 2024, dando continuidade à sua trajetória nos gramados holandeses.

O jornalista italiano Fabrizio Romano confirmou que o Al-Ittihad ainda trabalha para concretizar o negócio de Hadj Moussa, mas, ao mesmo tempo, começou a se movimentar em direção a outra opção, prevendo o fracasso das negociações com o Feyenoord e a não obtenção de um acordo em tempo hábil.

Você pode discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Romano escreveu: "O Al-Ittihad segue trabalhando no negócio para tentar contratar Anis Hadj Moussa como novo ponta. E, caso não se chegue a um acordo em breve com o Feyenoord, o Al-Ittihad partirá para Luiz Henrique, jogador do Zenit, e já foram iniciados os contatos preliminares sobre o negócio".

Essa movimentação reflete o desejo da diretoria do Al-Ittihad de não chegar às últimas horas do mercado sem assegurar uma nova contratação ofensiva, especialmente diante da necessidade de a equipe reforçar suas opções nas pontas, o que faz de Hadj Moussa o principal alvo no momento, enquanto o brasileiro Luiz Henrique figura como um plano B pronto.

Assim, as próximas horas se tornaram decisivas para definir a identidade do novo ponta do Al-Ittihad: ou a diretoria do "Decano" consegue convencer o Feyenoord a aceitar a proposta de 40 milhões de euros e concretiza a contratação de Hadj Moussa, ou a bússola se volta rapidamente para Luiz Henrique antes do fechamento do mercado de transferências.