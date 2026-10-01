O Al-Ittihad decidiu recorrer à Segunda Divisão Saudita para se preparar para o aguardado clássico contra o rival tradicional Al-Hilal na Roshn League.

O Al-Ittihad visita o Al-Hilal no dia 10 de outubro, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, no grande duelo da oitava rodada da Roshn League.

E, nove dias antes do clássico, o Al-Ittihad revelou que vai disputar um amistoso contra o Al-Wehda, que atua na Segunda Divisão Saudita, a fim de se preparar para o confronto com o Al-Hilal.

A partida será realizada no próximo sábado, uma semana antes do clássico, no estádio do Al-Ittihad, na cidade saudita de Jidá.

O Al-Ittihad entra no clássico em busca de uma vitória que lhe permita assumir a liderança da tabela do Campeonato Saudita, já que ocupa atualmente a segunda posição com 17 pontos, a apenas um ponto do Al-Hilal, líder isolado.

Vale lembrar que o Al-Ittihad é a única equipe que ainda não sofreu nenhuma derrota na atual temporada da Roshn League saudita, enquanto o Al-Hilal perdeu apenas uma partida, contra o Neom, por 2 a 0.