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Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

O Al-Ittihad recupera seu astro na busca pelo primeiro triunfo asiático

S. Bergwijn
Neftchi Fargona x Al-Ittihad
Neftchi Fargona
Al-Ittihad
Liga dos Campeões da Ásia
Países Baixos
Uzbequistão
Arábia Saudita

O "Tigres" vai conseguir?

O Al-Ittihad recuperou seu astro em sua busca pela primeira vitória na atual temporada da Liga dos Campeões da Ásia da Elite.

O Al-Ittihad visita o Navbahor, do Uzbequistão, depois de amanhã, segunda-feira, no estádio deste último, na terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia da Elite.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que a lista da equipe de Jidá para a partida contou com o retorno do ponta holandês Steven Bergwijn, após ele se recuperar da lesão que sofreu recentemente.

Bergwijn sofreu uma lesão de inflamação intestinal, que causou sua ausência na partida contra o Al-Diriyah, na última sexta-feira, encerrada com a vitória do Al-Ittihad por 2 a 0, na décima primeira rodada da Liga Roshn Saudita.

O retorno do ponta saudita é extremamente importante para o Al-Ittihad, especialmente porque ele ainda não conquistou nenhuma vitória na Liga dos Campeões da Ásia da Elite até o momento.

O Al-Ittihad empatou em sua primeira partida com o Al-Shamal do Catar por 1 a 1, enquanto perdeu a segunda partida no estádio Al-Inmaa, em Jidá, pelo placar de 2 a 1 diante do Shabab Al-Ahli dos Emirados Árabes Unidos.

Esses resultados negativos deixaram a situação do Al-Ittihad decepcionante na competição asiática, ocupando a décima primeira posição com um ponto, enquanto a equipe uzbeque ocupa a sétima posição com 3 pontos.

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