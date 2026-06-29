O Al-Ittihad entra em ação... Oferta histórica para tirar Conte do coração da Itália

Reportagens da imprensa italiana revelaram, nesta segunda-feira, novos desdobramentos no caso do técnico italiano Antonio Conte, depois que seu nome foi fortemente associado à possibilidade de assumir o comando técnico do Al-Ittihad, em preparação para a nova temporada.

O Napoli havia anunciado no início deste mês o término do contrato com Conte por mútuo acordo, abrindo caminho para que o técnico italiano analisasse várias propostas, em meio a um crescente interesse saudita em contratá-lo.

De acordo com o jornal italiano “Corriere dello Sport”, a diretoria do Al-Ittihad ainda não apresentou uma proposta oficial a Antonio Conte, apesar de haver um forte desejo de contratá-lo para comandar a equipe na próxima fase.

O jornal esclareceu que os dirigentes do Al-Ittihad estão dispostos a apresentar uma proposta excepcional e sem precedentes, tanto do ponto de vista financeiro quanto no que diz respeito ao projeto esportivo, na tentativa de convencer o técnico italiano a embarcar em uma nova experiência na Liga Roshen da Arábia Saudita.

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A reportagem acrescentou que Conte ainda prioriza a opção de treinar a seleção italiana, caso o cargo fique disponível, já que esse é um dos objetivos que ele vem buscando há anos.

Apesar disso, o jornal indicou que a opção saudita parece, no momento, a mais próxima e provável, diante da ausência de movimentos oficiais por parte da Federação Italiana, além da grande seriedade demonstrada pela Federação Saudita para fechar o acordo.

A federação continua buscando um novo técnico para comandar a equipe na próxima temporada, após encerrar o contrato com o português Sérgio Conceição. A diretoria coloca a contratação de um técnico de nível mundial no topo de suas prioridades, na esperança de competir com força em todas as competições nacionais e continentais.