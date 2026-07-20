O Al-Ittihad à beira do colapso... O fantasma da falência ameaça a temporada da revanche!

O jornalista Mohamed Al-Bakiri revelou uma surpresa bombástica sobre a situação financeira do clube Al-Ittihad, após afirmar que o “Al-Amid” enfrenta uma crise que pode lançar uma sombra sobre seus planos no mercado de transferências de verão e afetar diretamente a capacidade da equipe de competir durante a nova temporada.

Al-Bakiri afirmou, durante sua participação na rádio “Al-Arabiya FM”, que o Al-Ittihad não poderá gastar mais de 20 milhões de euros em todas as suas contratações durante o verão de 2026, ressaltando que ultrapassar esse valor pode colocar o clube em uma verdadeira crise financeira que pode chegar à falência.

Ele acrescentou que a diretoria do Al-Ittihad será obrigada a buscar contratações de custo limitado, diante da falta de liquidez financeira necessária para fechar grandes contratos, o que pode afastar a equipe da disputa com clubes que possuem orçamentos maiores.

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Al-Bakiri destacou que a crise não se limitará apenas ao aspecto financeiro, mas poderá se estender ao aspecto técnico, especialmente se a diretoria não conseguir atender às necessidades da comissão técnica durante a atual janela de transferências, o que pode afetar os planos da equipe antes do início da temporada.

O jornalista saudita concluiu suas declarações enfatizando que o Al-Ittihad está prestes a enfrentar uma fase difícil, considerando que o clube enfrenta um desastre financeiro que pode se refletir em suas decisões administrativas e técnicas, caso não sejam encontradas soluções rápidas que restabeleçam o equilíbrio em seu orçamento e lhe concedam a capacidade de reforçar seu elenco da forma necessária.

Isso ocorre em um momento em que o Al-Ittihad busca recuperar seu prestígio em termos de títulos, após ter fracassado na última temporada em todas as frentes.