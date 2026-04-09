O Al-Hilal sudanês sobre o caso do Nahda Berkane: a credibilidade da CAF entrou em colapso

O Al-Hilal sudanês dirigiu, nesta quinta-feira, críticas contundentes à posição da Confederação Africana de Futebol (CAF) em relação à crise envolvendo o jogador do Nahda Berkane marroquino, Hamza El Moussaoui, após uma audiência realizada pela Comissão de Disciplina da CAF.

O Al-Hilal considera que Al-Mousawi não tinha o direito de jogar pelo Renaissance Berkane na partida entre as duas equipes pelas quartas de final da Liga dos Campeões da África, que terminou com a classificação do time marroquino, uma vez que sua amostra deu positivo para substâncias dopantes.

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O Al-Hilal declarou em seu comunicado: “O clube Al-Hilal expressa sua profunda preocupação e veemente repúdio pelo que ocorreu durante a audiência da Comissão de Disciplina, realizada hoje na sede da Confederação Africana de Futebol (CAF), no processo nº 23337, relativo à elegibilidade do jogador Hamza El-Mousawi após a confirmação do resultado positivo no teste antidoping”.

E continuou: “O que ocorreu durante esta audiência não pode ser considerado uma mera irregularidade processual passageira, mas representa um grave colapso dos princípios fundamentais do devido processo legal e suscita profundas dúvidas sobre a independência, credibilidade e legitimidade dos órgãos disciplinares da CAF, bem como sobre a integridade do futebol africano em geral”.

Quanto à composição do painel de arbitragem, o clube acrescentou: “Desde o início, a composição do painel de arbitragem apresentava uma falha fundamental. O presidente da sessão, o Sr. Othman Kin, já havia participado da decisão que determinou o levantamento da suspensão provisória do jogador em questão, decisão essa que constituiu a faísca inicial da série de eventos que conduziram a este caso, criando um conflito de interesses claro e inegável. Apesar de nossa objeção imediata, ficou claro que a outra parte já tinha conhecimento prévio da composição do tribunal e a aprovou em uma reunião realizada sem a presença do Al-Hilal.”

“Graves violações”

O comunicado prosseguiu: “Durante a sessão, ocorreram graves violações processuais, uma vez que um dos membros do tribunal declarou não compreender a língua inglesa, sem que fosse disponibilizada uma tradução adequada. Além disso, nosso pedido para reapresentar ou esclarecer nossas alegações foi indeferido, e nossos representantes foram repentinamente excluídos enquanto as deliberações e a votação continuavam. Mais grave ainda, no momento em que nossa delegação foi excluída, o advogado da parte contrária foi autorizado a permanecer na sessão. Os representantes do clube foram repetidamente interrompidos e impedidos de apresentar seu caso de forma justa.”

O Al-Hilal acrescentou: “Os procedimentos foram marcados pela falta de transparência, uma vez que as informações essenciais não foram comunicadas por meio dos representantes legais oficiais do clube presentes na sessão, mas sim transmitidas de forma informal e sem qualquer documentação escrita. O mais preocupante é que foi sugerido — sem qualquer justificativa — que o clube trocasse seus representantes legais, o que é inaceitável e levanta sérias dúvidas sobre a imparcialidade dos procedimentos e a possibilidade de que tenham sido pré-determinados.”

E acrescentou: “O Al-Hilal afirma que a audiência foi fundamentalmente viciada, careceu de independência e imparcialidade e resultou em uma clara privação do nosso direito de defesa e de sermos ouvidos. A forma como este processo foi conduzido reflete um desrespeito sistemático pelos princípios de justiça e transparência e levanta grandes interrogações sobre a capacidade da CAF de administrar a justiça de forma objetiva e imparcial.”

E concluiu: “Tais práticas não prejudicam apenas o nosso clube, mas minam a confiança na governança da CAF e mancham a reputação do futebol africano como um todo. O Al-Hilal continuará a tomar todas as medidas legais e regulamentares necessárias para defender os seus direitos e garantir a total responsabilização por essas graves violações”.