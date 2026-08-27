O Al-Hilal está perto de recuperar um dos elementos mais importantes de sua linha defensiva, depois que o treino da equipe hoje contou com o retorno do zagueiro Hassan Tambakti à participação na primeira parte da atividade, um passo que dá à comissão técnica comandada pelo italiano Simone Inzaghi um forte impulso antes das etapas mais difíceis da temporada.

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Tambakti havia se ausentado do Al-Hilal no período recente por conta da lesão que sofreu durante sua participação com a seleção da Arábia Saudita nas disputas da Copa do Mundo de 2026, ficando afastado dos gramados e submetendo-se a um programa de tratamento e reabilitação para recuperar sua condição física e técnica.

O treino do Al-Hilal hoje contou com a participação de Tambakti na primeira parte da atividade, o que representa um indicador positivo da proximidade de seu retorno pleno ao grupo, ainda que sua participação nas partidas oficiais continue vinculada ao grau de completude de sua condição e à decisão da comissão técnica.

O retorno do zagueiro internacional acontece em um momento de grande importância para o Al-Hilal, sobretudo porque a equipe vem sofrendo com alguns problemas na linha defensiva no período recente, com o surgimento de espaços na profundidade e a queda de rendimento de vários zagueiros.

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Inzaghi precisa de opções mais estáveis no miolo de zaga, especialmente com a queda de rendimento do senegalês Kalidou Koulibaly, enquanto o retorno de Tambakti dá ao treinador italiano a oportunidade de reorganizar a linha defensiva e aproveitar as qualidades do jogador em cobertura, disputas e leitura defensiva.

Tambakti representa um elemento importante nos planos do Al-Hilal, não apenas por suas capacidades técnicas, mas também por sua grande experiência em jogos de alto nível e sua capacidade de lidar com confrontos que exigem elevada concentração defensiva, algo de que o "Líder" precisa com a aproximação dos compromissos decisivos da temporada.

Assim, o retorno de Tambakti aos treinos representa uma notícia importante para o Al-Hilal, num momento em que a equipe se prepara para grandes batalhas em mais de uma frente, e com a recuperação da condição plena do zagueiro internacional, Inzaghi pode finalmente ter a peça de que precisa para dar à defesa do "Líder" mais solidez e equilíbrio.