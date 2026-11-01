O Al-Hilal recebe notícias desagradáveis antes do confronto com o Shabab Al-Ahli

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, sofreu um novo golpe antes do aguardado confronto contra o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, depois de confirmada a ausência de seu ponta brasileiro Gabriel Martinelli na partida marcada para terça-feira, válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de elite, no estádio Kingdom Arena, em Riad, devido à sua condição física incompleta.

De acordo com o que informou o jornal saudita "Arriyadiyah", Martinelli ainda segue um programa de reabilitação dentro da clínica do clube, para se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa, destacando que o jogador evolui bem conforme o plano de tratamento e reabilitação estabelecido para ele.

O jornal esclareceu que a possibilidade de retorno do ponta brasileiro aos treinos coletivos ficará clara ao longo desta semana, à espera de sua resposta ao programa de reabilitação, antes de definir a data de seu retorno às partidas.

Martinelli havia sofrido uma lesão muscular durante o confronto do Al-Hilal contra o Al-Qadsiah, válido pela décima primeira rodada da Liga Roshn Saudita, no dia 23 de outubro passado.

Após a lesão, a conta oficial do Al-Hilal na plataforma X anunciou que o brasileiro Gabriel Martinelli precisaria de tratamento e reabilitação por um período de 10 a 15 dias.

Com isso, Martinelli desfalca o Al-Hilal pela terceira partida desde que se lesionou, após ficar de fora dos confrontos contra o Al-Shamal, do Catar, na Liga dos Campeões da Ásia de elite, e o Al-Fateh, na Liga Roshn Saudita, juntando-se à lista de desfalques para o confronto contra o Shabab Al-Ahli, à espera da definição da data de seu retorno aos gramados.