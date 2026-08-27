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Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

O Al-Hilal prepara uma surpresa estrondosa para o Al-Ahli no clássico

Al Hilal x Al-Ahli
Al Hilal
Al-Ahli
Campeonato Saudita
S. Inzaghi
O. Watkins
Arábia Saudita
Itália
England

Confronto aguardado na Liga Roshn

Uma reportagem da imprensa revelou, nesta quinta-feira, que o Al-Hilal prepara uma surpresa retumbante para seu rival, o Al-Ahli, na partida que reunirá as duas equipes na próxima terça-feira, no estádio Kingdom Arena, em Riade, pela Saudi Pro League.

A Liga Saudita de Futebol Profissional havia alterado a ordem das duas próximas partidas do Al-Hilal na competição, em razão da preparação do Al-Ahli para disputar a partida contra o Auckland na abertura da Copa Intercontinental de Clubes, ontem, quarta-feira. Assim, o "Líder" jogará a partida da quarta rodada contra o Al-Khaleej na próxima sexta-feira e, depois, enfrentará o "Refinado" (terceira rodada) no dia 1º de setembro.

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De acordo com o jornal saudita "Arriyadiyah", o italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, decidiu montar um programa especial para o inglês Ollie Watkins, com o objetivo de prepará-lo antes do confronto do clássico contra o Al-Ahli.

O jornal afirmou que Watkins, de 30 anos, chegará em um avião particular a Riade na noite de amanhã, sexta-feira, como preparação para sua entrada na lista do clube da capital.

Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
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Reportagens da imprensa afirmaram, ontem, quarta-feira, que o Al-Hilal saudita fechou a contratação do astro do Aston Villa, Ollie Watkins, durante a atual janela de transferências de verão.

Fabrizio Romano, especialista em transferências, disse em sua conta no "X": "Urgente: agora, o Al-Hilal chegou a um acordo sobre todos os detalhes da negociação para contratar Ollie Watkins, vamos lá".

E completou: "Detalhes exclusivos: o Aston Villa aceitou agora a última proposta, no valor de 58,4 milhões de euros mais 2 milhões de euros em bônus pelo atacante inglês. Sinal verde do Aston Villa, e o jogador viajará para a Arábia Saudita esta semana".

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