O Al-Hilal passa a bola para o Barcelona no que diz respeito a Cancelo

Reportagens da imprensa revelaram, nesta segunda-feira, novos desdobramentos sobre o futuro do português João Cancelo, lateral do Al-Hilal, em meio à persistência do desejo do jogador de retornar ao Barcelona de forma definitiva durante a janela de transferências de verão.

Cancelo defendeu as cores do Barcelona por empréstimo durante a segunda metade da última temporada e apresentou um bom desempenho, o que levou o clube catalão a manifestar o desejo de mantê-lo, enquanto o jogador não se opõe a continuar sua trajetória no “Camp Nou”.

De acordo com o jornalista Hamad Al-Suwailhi, a diretoria do Al-Hilal solicitou que Cancelo se juntasse ao elenco para a pré-temporada na Áustria, que terá início em meados do próximo mês, ficando a decisão sobre seu futuro para depois do término da pré-temporada.

Al-Suwailhi destacou que a decisão final caberá à comissão técnica e à nova diretoria esportiva, liderada por Richard Hughes, que avaliarão o jogador antes de definir se ele permanecerá no clube ou se será liberado para sair.

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Ao mesmo tempo, parece que o Al-Hilal passou a bola para o Barcelona, já que não se opõe a discutir a saída do jogador, mas aguarda uma ação oficial do clube espanhol, seja por meio da apresentação de uma oferta definitiva de compra ou da chegada a um acordo que satisfaça todas as partes.

Cancelo tem contrato com o Al-Hilal até o final da próxima temporada, o que dá ao clube saudita vantagem na condução das negociações, enquanto o Barcelona espera encontrar uma fórmula financeira adequada para concretizar a transação, tendo em vista que o jogador também deseja continuar sua carreira no time catalão.

Espera-se que o quadro fique totalmente esclarecido após o término da pré-temporada do Al-Hilal, quando o clube definirá sua posição final em relação a um de seus principais jogadores estrangeiros, seja mantendo-o no projeto para a nova temporada ou abrindo caminho para sua transferência definitiva para o Barcelona.