O Al Hilal escapou: a Confederação Asiática coloca Al Nassr, Al Ahli e Al Ittihad em apuros de verdade

A Confederação Asiática de Futebol lançou uma bomba regulatória ao incluir novos trechos em seus estatutos que proibem a presença de clubes sob a mesma propriedade e controle em uma mesma competição, a partir da temporada 2027-2028.

De acordo com o jornal saudita "Okaz", a decisão coloca a situação dos clubes Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli em evidência e abre as portas para novos cenários de participação continental, além de uma rápida transferência para novos proprietários, como ocorreu com o Al Hilal.

A atualização foi feita no artigo 8, com o objetivo de evitar qualquer risco substancial à integridade da competição:

Artigo 8.4: É proibida a propriedade, a condição de membro, a participação na administração ou a detenção de poder sobre outro clube que dispute a mesma competição quando houver risco à integridade.

Artigo 8.5: Nenhum indivíduo ou entidade pode participar da administração, dos assuntos ou do desempenho esportivo de mais de um clube na mesma competição.

Artigo 8.6: Nenhum indivíduo ou entidade pode ter controle ou influência sobre mais de um clube participante da mesma competição caso exista risco substancial à integridade.

Vale lembrar que Al Nassr, Al Ahli e Al Ittihad têm o mesmo proprietário: o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.

O Al Hilal integrava esse grupo antes de sua propriedade ser transferida para a empresa Kingdom Holding.