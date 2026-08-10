O Al Hilal endurece sua posição sobre a saída de Cancelo e envia um último aviso ao Barcelona

A diretoria do Al-Hilal, da Arábia Saudita, eleva o tom decisivo no caso João Cancelo, em uma mensagem velada ao Barcelona de que o lateral português ainda é um jogador do clube até segunda ordem.

O clube da capital anunciou a lista de números de seus jogadores para a nova temporada 2026/2027, que teve a concessão ao português de 32 anos da camisa número 20, o mesmo número que ele usou em sua primeira passagem pela equipe, e que também veste com a seleção de Portugal.

O jornal espanhol "Sport" destacou que essa movimentação acontece apesar de a transferência de Cancelo para o Barcelona estar próxima da linha de chegada, por cerca de 10 milhões de euros, após um acordo quase completo entre os dois clubes sobre os detalhes da negociação, que tinha o jogador como alvo desde o fim da temporada passada.

Cancelo havia disputado 23 partidas com a camisa do Barcelona na segunda metade da temporada passada, marcando dois gols e dando três assistências, tornando-se peça fundamental na escalação de Hansi Flick diante das recorrentes lesões musculares de Alejandro Baldé.

Apesar de a transferência ser considerada prioridade para o diretor esportivo Deco e para o técnico alemão Flick, que pediu sua contratação novamente após seu desempenho marcante, algumas complicações fiscais atrasaram o anúncio oficial da negociação.

Por outro lado, o Al-Hilal não coloca Cancelo em seus planos técnicos para a próxima temporada, após a contratação de Mohamed Mehzari por 8 milhões de euros para ocupar a mesma posição, e insiste apenas em recuperar o valor de seu investimento após tê-lo trazido do Manchester City, o que explica sua insistência em receber 10 milhões de euros, quantia que o Barcelona se mostra disposto a pagar por um jogador que conhece bem o clube e que joga bem nos dois lados.

Apesar de todos os desdobramentos, Cancelo voltou aos treinos do Al-Hilal no dia 7 de agosto, após o término de suas férias posteriores à participação na Copa do Mundo e à eliminação nas oitavas de final para a Espanha, e, após alguns dias de treinos individuais, juntou-se de forma surpreendente ao grupo sob o comando de Simone Inzaghi, em um passo que o clube reforçou ao lhe conceder o número 20.

Ainda assim, permanece a confiança nos bastidores do Barcelona quanto à possibilidade de fechar a negociação antes de 1º de setembro, com o retorno de Cancelo para vestir a camisa blaugrana pela terceira vez em sua carreira.