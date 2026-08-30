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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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O Al-Hilal é o motivo: Benzema vai se aposentar definitivamente do futebol?

Mercado da bola
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Campeonato Saudita
K. Benzema
Arábia Saudita
França

Surpresa estrondosa!

Relatos da imprensa detonaram, na noite deste domingo, uma surpresa de grande calibre sobre a possibilidade de o francês Karim Benzema, atacante do Al Hilal, da Arábia Saudita, se aposentar do futebol de forma definitiva, isso após as notícias que o ligaram a uma saída do "Líder".

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Relatos da imprensa apontaram, no momento atual, que o Al Hilal vai assinar um acordo de rescisão financeira com Benzema, isso após fechar a contratação do inglês Ollie Watkins, atacante do Aston Villa.

Leia também: Núñez sobre o Al Hilal: não desejo a ninguém que passe pela minha experiência!

Segundo o jornal saudita "Al Yaum", o Al Hilal pode ser o último capítulo na carreira de Benzema no mundo do futebol, caso o clube saudita decida se desfazer do artilheiro francês.

Campeonato Saudita
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Al Hilal
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O jornal esclareceu que Benzema pensa seriamente na decisão de se aposentar do futebol após a passagem pelo Al Hilal, e não deseja embarcar em uma nova experiência.

Benzema havia construído uma grande história com o Real Madrid, durante a qual conquistou diversos títulos ao longo de 14 anos, antes de se juntar ao Al Ittihad no verão de 2023, e de lá para o Al Hilal em janeiro de 2026.

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