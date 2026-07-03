O Al-Hilal do Sudão desferiu um golpe duplo contra o Exército Real e o Zamalek

Parece que a disputa pela contratação do técnico português Alexandre Santos foi decidida antes mesmo de chegar à reta final, depois que o Al-Hilal, do Sudão, conseguiu se aproximar da conclusão do negócio, desferindo um duro golpe tanto no Exército Real de Marrocos quanto no Zamalek, do Egito, que aguardavam ansiosamente o futuro do técnico em preparação para a nova temporada.

O Zamalek considerava Alexandre Santos, técnico do Exército Real, um dos principais candidatos para assumir o comando técnico da equipe na próxima temporada, sucedendo a Mutamid Jamal, depois que o técnico português conquistou a admiração dos dirigentes do setor de futebol, que demonstraram grande confiança em suas capacidades técnicas e ampla experiência no futebol africano.

No entanto, o jornal marroquino “Al-Anba TV” revelou que o Al-Hilal chegou a um acordo definitivo com Alexandre Santos para que ele assuma o comando técnico da equipe a partir da próxima temporada, aproximando-se assim de fechar uma das mais importantes contratações de treinadores no futebol africano.

O jornal acrescentou que a demora da diretoria do Exército Real em resolver a questão da renovação do contrato do técnico português abriu caminho para que o Al-Hilal entrasse com força nas negociações, antes de conseguir a aprovação de Santos para comandar a equipe na próxima fase.

De acordo com a reportagem, Santos se juntará oficialmente à comissão técnica do Al-Hilal após o término de sua passagem pelo Exército Real, já que comandará sua equipe atual na última rodada do Campeonato Marroquino, quando receberá o Nahda Zamamra, antes de iniciar sua nova missão no clube sudanês.

Espera-se que o Exército Real se veja obrigado a buscar um novo técnico para comandar a equipe na próxima temporada, após a saída de Alexandre Santos, de 49 anos, já que sua passagem pelo time chega ao fim com o término do campeonato marroquino.

Na tabela de classificação do Campeonato Marroquino, o Exército Real ocupa a terceira posição com 54 pontos, atrás do Nahda Berkane, segundo colocado, apenas pelo saldo de gols, enquanto o Marrocos de Fez lidera a tabela com 56 pontos.