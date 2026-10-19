O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, divulgou a escalação titular de sua equipe para o confronto diante do Al-Hazm, na noite de segunda-feira, pela décima rodada da Roshn Saudi League, em uma partida que marca o retorno do sérvio Sergej Savić à equipe titular, enquanto o capitão Salem Al-Dawsari fica no banco de reservas.

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As escolhas de Inzaghi marcaram o retorno de Savić à escalação titular, depois de ele ter desfalcado o confronto contra o Al-Ittihad na rodada passada, reforçando as opções do Al-Hilal no meio-campo ao lado de Mohamed Kanno e do português Rúben Neves, enquanto a equipe busca manter seus resultados positivos e preservar sua posição na disputa pela liderança do campeonato.

Salem Al-Dawsari no banco de reservas

Por outro lado, Salem Al-Dawsari esteve no banco de reservas pela primeira vez desde seu retorno da lesão, em um sinal de que está perto de retomar suas participações com a equipe. Espera-se que o capitão do Al-Hilal tenha a oportunidade de entrar durante a partida, conforme o desenrolar do jogo e a decisão da comissão técnica, depois de ter ficado afastado dos gramados no período recente devido à lesão.

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O retorno de Salem tem grande importância para o Al-Hilal, tendo em vista seu papel ofensivo e sua experiência em partidas decisivas, enquanto sua presença no banco dá a Inzaghi uma opção adicional que pode ser utilizada durante o segundo tempo, de acordo com as necessidades da equipe.

Escalação do Al-Hilal contra o Al-Hazm

A escalação do Al-Hilal para o confronto contra o Al-Hazm foi a seguinte:

Goleiro: Yassine Bounou.

Defesa: Mohammed Mahzari, Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti, Theo Hernández.

Meio-campo: Mohamed Kanno, Sergej Savić, Rúben Neves.

Ataque: Ollie Watkins, Crysencio Summerville, Gabriel Martinelli.

O Al-Hilal entra no confronto com a ambição de conquistar a vitória e somar os três pontos, à espera de saber se Inzaghi dará a Salem Al-Dawsari a oportunidade de participar após seu retorno da lesão, em um momento em que o retorno de Savić representa um reforço para o meio-campo antes do confronto diante do Al-Hazm.